現代美術館落腳台南！綠營批盧秀燕政治算計 把機會拱手讓人

文化部原有意將台中州廳打造成國家美術館。（記者蘇孟娟攝）

2025/03/19 18:32

〔記者蘇孟娟／台中報導〕文化部宣布首座國家級現代美術館「台南國家美術館」，將在25日成立籌備處，民進黨立委何欣純與中市議員黃守達與江肇國均感慨，這原本是屬於台中的建設機會，卻因市長盧秀燕急於抹去前朝決策，把大好建設拱手讓人，「城市的文化願景敵不過市長的政治算計」。

台中市文化局長陳佳君指出，台中州廳是台中市民共有資產，市府全力保留並修復，未來除恢復原有辦公廳舍功能，也會規劃一定比例展覽空間推出多元藝術策劃展，更將連結週邊大屯郡役所等，讓區內文資建築由點連結成面，推動舊城區新文化亮點，發揮更大文化量能，帶動在地發展。

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黃守達指出，台南國家美術館將定位為國立近現代美術館，原本這個機會屬於台中，早在2018年前市長林佳龍跟前文化部長鄭麗君簽署台中州廳合作意向書，要將台中州廳規劃為台灣近現代美術專屬展場，但盧秀燕上任後卻在2020年，以一句「不做細漢」推翻，沒有遠見的市長讓台中錯過了打造台灣近代藝術典藏中心的機會，台中州廳的未來一片混沌，看不到具體規劃，「扼殺台中文藝復興的萌芽，就是盧秀燕市長的歷史定位」。

江肇國也指出，當初文化部甚至不僅助台中州廳修復，還規劃投資高達30億興建一座全新的美術館，完成台灣美術史上重要的一塊拼圖，讓台中鞏固國家級藝術文化重鎮，更是舊城區振興的關鍵契機，但盧秀燕既對文化無感、對舊城發展無策，「只在意如何抹去前朝的決策」，選擇放棄國家級美術館，把本該屬於台中的文化地標的機會流失給別人。

江肇國嘆，盧秀燕一句「不要」就抹去的城市未來，城市的文化願景，敵不過市長的冷漠與政治算計，台中人只能看著城市發展的機會流失。

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