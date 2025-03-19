TVBS民調稱57％同意罷免徐巧芯？ 陳柏惟揭真相：恐降低連署意願

國民黨立委徐巧芯面臨罷免危機。（資料照）

2025/03/19 18:25

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮掀起，《TVBS》昨天（18日）公布最新民調，針對信義、南松山藍委徐巧芯罷免案若成案，有61%民眾會投票，包括「不一定會投票」的民眾在內，有高達57%表示會投同意罷免，引發外界熱議，認為徐巧芯完蛋。不過身為「過來人」的前立委陳柏惟提出不一樣的看法，認為該民調釋出的真正目的可能是要降低該選區選民連署意願，同時喚起國民黨的危機意識。

根據TVBS民調中心18日發布的民調，針對徐巧芯罷免案，目前有85%的松山、信義區民眾知道有人發起罷免立委徐巧芯的連署，當中有34%民眾表示會參與連署，高於二階連署過關門檻（達選區選舉人總數10%）。若順利成案，則有61%（42%一定會，19%可能會）的民眾會去投票，另外有3%民眾不一定。在有投票意願的民眾中（包括3%不一定，即64%），有57%表示會投同意罷免。

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對此，陳柏惟昨晚在自己的直播節目「立院榮譽顧問」中表示，他認為這份民調有些弔詭，「TVBS的民調我必須要說，它的準確率是高的，但（該民調）問題不在於它做出來的數字，而是它做出來的東西怎麼解釋。我要跟大家講，這個61%是有問題的，以往在做這種民調，我們只會採納『一定會投票』的人，也就是（依該民調）只會採納42%，不會講61%。」

陳柏惟舉自己2021年面臨罷免為例，「你們可以看我過去，TVBS在我（被）罷免的時候也有做民調，它也沒有把這2個數字（一定會投票、可能會投票）加起來，就只有看『一定會』。那它這一次把這2個數字加起來，我認為某種程度是要帶一個風向。至於同意罷免有57%，這個數字也有另外一個問題就是，它沒有考量投票率，有哪個選舉會100%的人出來投？」

他接著說：「所以第一個，它沒有乘以投票率，所以得出一個57%同意的結論，但歷史上就不可能有這個數字啦！然後再加上那個61%也是高估啦！用61%乘以57%，你會得到什麼數字？你會得到三成左右，你會得到徐巧芯在此時此刻已經有三成的人要罷免她。我跟大家講，我被罷免的案子打到全國轟動，投票率也不過51%，但它做出來是61%，（而且）我投票是已經走完了，它是半年前就有61%，那照這下樣去的話，投票率不就七、八成了？」

「第二個，我的（罷免案）投票率，罷免我的同意票數是25.1%，它這樣子算起來是30幾%，所以（該民調）」這2個數字（會去投票、同意罷免）都是嚴重高估。」陳柏惟分析這份民調釋出可能造成的的影響，首先就是會降低連署意願，想罷免徐巧芯的選民會覺得「穩了」，以為「不差我去連署」也會成案，「就不要到時候二階連署都沒過，你想投都不能投」。第二個影響，就是喚起藍營的危機意識，他們就會出來救徐巧芯。

陳柏惟認為，在該民調中，有投票意願42%才是真實數字，同意罷免大概22%上下，還沒有達到過關門檻，「這份民調是『還沒有過門檻』的民調，所以要大家繼續連署，用力催投票率，這才是我們看到這份民調應該要做的事！還有一個我覺得微妙的事情，就是這份民調從3/3做到3/17，做2個禮拜，過去民調沒有在做那麼久的，大概2、3天就可以做一份了，但它做了2個禮拜，做那麼久會有誤差。總之呼籲大家，繼續去連署，該投票還是要去投票。」

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