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    週三北東低溫下探10度 中南部日夜溫差大

    週三（19日）水氣逐漸減少，但基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，大臺北地區及中南部山區則有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。（資料照）

    週三（19日）水氣逐漸減少，但基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，大臺北地區及中南部山區則有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。（資料照）

    2025/03/18 23:09

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕週三（19日）受強烈大陸冷氣團或寒流影響，北部、東北部及東部低溫僅10至11度，局部地區可能降至10度以下，中南部日夜溫差大；明日水氣減少，但部分地區仍有降雨，高山有零星降雪機率，前往山區須防範結冰與濕滑路況。

    中央氣象署預報，週三水氣逐漸減少，但基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，大台北地區及中南部山區則有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；若溫度與水氣條件配合，明日中南部及東部、東南部3000公尺以上高山仍有零星降雪機率，因高山氣溫偏低，前往山區應留意霧淞、路面結冰及道路濕滑等狀況。

    溫度方面，週三中部以北及東北部低溫僅10至11度，其他地區13至15度，其中雲林以北地區及宜蘭、南投有局部10度左右或以下氣溫發生的機率；高溫方面北部及東北部約15至18度，花、東約17至19度，中南部地區約21、22度，至於離島澎湖全天16至19度，金門12至18度，馬祖9至12度。

    此外，東北風偏強，桃園至台南、基隆北海岸、恆春半島局部沿海地區及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖易有平均風6級或陣風8級以上的風力出現，海邊作業或活動請注意安全。

    未來幾天天氣方面，天氣風險公司指出，週四（20日）白天起，冷氣團將逐漸減弱，台灣環境水氣持續偏少，各地天氣持續穩定，以晴時多雲為主。氣溫亦將逐日回升，白天回暖幅度較明顯，陽光露臉的時間增加。大致上，週四至週末各地天氣都較穩定，可以說白天溫暖舒適，僅早晚較涼，提醒大家須留意日夜氣溫變化，適時增減衣物。

    紫外線指數部分，週三台中市、連江縣、澎湖縣、金門縣為「高量級」；桃園市、新竹市、新竹縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣為「中量級」，其餘縣市均為「低量級」。

    空氣品質方面，週三強烈大陸冷氣團或寒流及輻射冷卻影響，環境風場為東北風，迎風面擴散條件佳，中南部位於下風處，污染物稍易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。

    溫度方面，北部、東北部及東部低溫僅10至11度，局部地區可能降至10度以下，中南部日夜溫差大，民眾應注意保暖。（擷取自中央氣象署網站）

    溫度方面，北部、東北部及東部低溫僅10至11度，局部地區可能降至10度以下，中南部日夜溫差大，民眾應注意保暖。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，週三台中市、連江縣、澎湖縣、金門縣為「高量級」；桃園市、新竹市、新竹縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣為「中量級」，其餘縣市均為「低量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，週三台中市、連江縣、澎湖縣、金門縣為「高量級」；桃園市、新竹市、新竹縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣為「中量級」，其餘縣市均為「低量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，週三宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    空氣品質方面，週三宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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