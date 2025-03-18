登革熱升溫！高市陽性容器率大增 衛生局：頒通報獎金防範

高市近日有間歇性降雨，近期陽性容器率較去年同期大幅增加，衛生局加強巡檢。（資料照）

2025/03/18 23:03

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市近日有間歇性降雨，近期陽性容器率較去年同期大幅增加，加上第11週陽溝比例也較前一週有上升趨勢，另全國境外移入個案為近5年同期最高，市府今（18）日召開「府級登革熱防治會議」，防疫團隊提出今年度登革熱防疫策略，將提供獎勵禮券500元，一經確診登革熱，衛生局將頒予2500元通報獎金。

為因應今年登革熱疫情，會議主持人副秘書長王宏榮強調，防治登革熱需要各局處通力合作及市民的共同參與，市府防疫團隊也會持續監控疫情、稽查高風險場域，針對監測指數超標之區里，要求區級指揮中心整合社區鄰里志工動員實辦理環境大掃蕩，清除環境髒亂點及積水容器，宣導民眾自主管理落實「巡、倒、清、刷」。

請繼續往下閱讀...

衛生局表示，依據疾病管制署統計資料顯示，今年截至3月17日，全國無本土確診個案，境外38例（高雄市2例），其中以印尼、菲律賓、越南佔比最多。

防疫團隊持續透過每週辦理「除斑動員」，各局處防疫人員不僅針對高風險髒亂點協力清除，並透過動員深入住家，輔導民眾清除孳生源，未雨綢繆防範疫情發生。

衛生局加強醫療院所通報警覺度與落實推動決戰境外政策，入境2日內的市民如有登革熱疑似症狀主動回報，並配合後續採檢、通報、疫調等防疫工作者，衛生局將提供獎勵禮券500元，經確診登革熱，衛生局將頒予2500元通報獎金。

衛生局提醒，民眾自高風險國家入境14天內如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀者，請儘速前往高雄市554家登革熱整合式醫療合約院所（https://gov.tw/7Z9）就醫 ，並主動告知出國旅遊史。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法