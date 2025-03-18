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    全國首座公立K12學校 沙崙國際高中今年8月招生

    南市沙崙國際高級中等學校，新校舍預計今年5月底完工。 （南市教育局提供）

    南市沙崙國際高級中等學校，新校舍預計今年5月底完工。 （南市教育局提供）

    2025/03/18 23:14

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市沙崙國際高級中等學校，是全國第一所從幼兒園到高中一貫的K12公立學校，新校舍預計今年5月底完工，今年8月1日（114學年度）正式招生。

    值得一提的是，高中課程採取OSSD（非應試教育體制）雙聯學制，學校與加拿大國家教育發展基金會及卓越國際學院（OIA）合作，讓學生透過9至12年級學習，完成至少7門課，即可同時取得加拿大安大略省教育部頒發的OSSD高中畢業證書。

    台南市長黃偉哲表示，沙崙國際高中特色，全國第一所從幼兒園到高中15年一貫的公立學校，校舍都非常新穎，學制採雙語。開放招生後，可能會有不少學區家長趨之若鶩，甚至出現遷戶口搶入學名額等現象。他要求教育局在推動學校國際化的同時，也確保公平的入學機會，讓更多孩子能夠受惠。

    為推動沙崙智慧綠能科學城科技人才子女就學需求，去（2024）年11月7日經南市教育審議委員會審議通過沙崙國中改制為「台南市立沙崙國際高級中等學校」。

    南市教育局表示，該校校地面積5.18公頃，包含現有國中部，新建幼兒園、國小部、高中部及體育館等，預定今年5月底完工及取得使照。114學年度開始招收15個班級數，包括幼兒園（3歲至5歲2班），國小部（1年級3班、3年級1班），國中部（7年級6班，含英語資優方案）， 高中部（10年級3班，含雙語實驗班）。

    教育局表示，沙崙國際高中將肩負教育與科技接軌的使命，成為全國首座涵蓋幼兒園至高中的市立學校，並以雙語國際、科技創新與人文永續為發展主軸。

    南市沙崙國際高級中等學校，將於今年8月1日（114學年度）正式招生。 圖為模擬圖。（南市教育局提供）

    南市沙崙國際高級中等學校，將於今年8月1日（114學年度）正式招生。 圖為模擬圖。（南市教育局提供）

    南市沙崙國際高級中等學校模擬圖。 （南市教育局提供）

    南市沙崙國際高級中等學校模擬圖。 （南市教育局提供）

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