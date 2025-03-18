寒流發威 桃園拉拉山上巴陵地區清晨飄雪

寒流發威，桃園市拉拉山上巴陵地區清晨又見飄雪。（圖由桃市府風景區管理處提供）

2025/03/18 12:13

首次上稿 11:12

更新時間 12:13

〔記者李容萍／桃園報導〕寒流發威，冷到下雪！中央氣象署發布低溫特報，受強烈大陸冷氣團影響，桃園市有持續10度左右或以下氣溫發生機率「黃色燈號（寒冷）」，桃園市復興區的拉拉山上巴陵地區凌晨降雪了，這也是拉拉山繼1月23、24日降雪後的第2度降雪，讓居民、遊客相當驚喜。

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復興區長蘇佐璽、復興區農會總幹事高理忠呼籲，高山作物農友要做好農作物防寒範措施，若發生寒害災損情形，請主動向區公所、農會通報寒害損失。尤其時值水蜜桃開花季節，果農最擔心寒害影響今年收成。

拉拉山國家森林遊樂區遊客中心表示，今日上午已無持續降雪，殘雪已逐漸消融，推測應於今日凌晨短暫飄雪（降雪時間未能掌握），今日開園前巡視僅有薄雪覆蓋。

桃園市政府觀光旅遊局長周柏吟表示，復興區拉拉山上巴陵地區的民眾及遊客今早起床後發現地面出現積雪，研判應該是今日凌晨降雪，其中包含上巴陵地區的塔曼山、中心路及國家森林遊樂區內均有積雪約達3公分，山間呈現銀白色美景，對已在拉拉山地區旅遊的遊客是一個意外驚喜！

不過，積雪在上午已經開始慢慢融化，目前拉拉山國家森林遊樂區遊客中心的氣溫為攝氏1℃，提醒在地居民及旅客們務必攜帶保暖衣服及裝備，上山、下山前車輛須備妥雪鏈，注意沿途路況。

觀旅局溫馨提醒復興區各民宿及露營場業者事先檢查水管，必要時提前將水關掉排空，避免水管結冰而爆管，並隨時注意住宿旅客安全，向遊客宣導，使用瓦斯爐、燃氣熱水器或以炭火烹煮火鍋時，務必保持通風，以防止一氧化碳中毒，遊客有需協助事項，觀旅局或市府1999服務熱線也會全力提供協助。

此外，民眾若想知悉即時雪況，可下載「遊桃園App」或透過桃園觀光導覽網使用「桃園觀光即時影像」服務，觀看上巴陵即時影像，讓白雪皚皚的美景即時呈現在您的面前。

寒流發威，桃園市拉拉山上巴陵地區清晨又見飄雪。（圖由桃市府風景區管理處提供）

寒流發威，桃園市拉拉山上巴陵地區清晨又見飄雪。（圖由桃市府風景區管理處提供）

寒流發威，桃園市拉拉山上巴陵地區清晨又見飄雪。（圖由桃市府風景區管理處提供）

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