南投仁愛降瑞雪 華崗茶區再現「雪烏龍」

南投仁愛鄉華崗茶區出現降雪，滿山茶園覆蓋白雪，再現「雪烏龍」景觀。（民眾提供）

2025/03/18 10:38

〔記者劉濱銓／南投報導〕受低溫與水氣影響，南投仁愛鄉華崗地區今出現今年首場瑞雪，由於道路積雪結冰，仁愛警方在華崗派出所前設置管制站，車輛須加掛雪鏈才能進入力行產業道路，另在山上的華崗茶區，也因下雪導致烏龍茶園覆上白白積雪，再現「雪烏龍」景觀。

仁愛警方表示，華崗地區海拔2400多公尺，天氣較冷，過去不太常下雪，今受強烈大陸冷氣團與水氣影響，才在早上6點多下雪，聯外的投89線力行產業道路，也因積雪進行道路管制，須加掛雪鏈才能進入。

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仁愛鄉農會指出，華岡茶區主要生產青心烏龍茶，每年春、冬為主要產季，今茶區因下雪導致茶園積雪，出現「雪烏龍」景象，不過目前茶樹仍在休眠尚未發芽，因此不會構成寒害，反而茶樹還獲得雪水滋潤，下雪還會抑制蟲害，對今年的春茶更有助益。

南投仁愛鄉華崗茶區出現降雪，滿山茶園覆蓋白雪，再現「雪烏龍」景觀。（民眾提供）

南投仁愛鄉華崗茶區出現降雪，山區農園可見覆滿白雪。（民眾提供）

南投仁愛鄉華崗茶區出現降雪，聯外的投89線力行產業道路須加掛雪鏈才能進入。（仁愛警方提供）

南投仁愛鄉華崗茶區出現降雪，山區農園可見覆滿白雪。（民眾提供）

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