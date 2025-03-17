踢桌椅害妥瑞兒跌成「創傷後壓力症」 新竹女老師判賠23.8萬

踹踢桌椅使妥瑞氏症童跌成創傷後壓力症，女導師判須賠償。判決示意圖。（情境照）

2025/03/17 19:48

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣某國小楊姓女導師109年間明知李姓學童為妥瑞氏症患者，竟刻意於行經李童座位時踢踹椅腳，使李童跌倒在地，事後孩子因恐懼頻發噩夢，醫師診斷出急性壓力反應誘發妥瑞氏症以及創傷後壓力症傷害，新竹地院判楊女需賠償學童與家長共23萬8千元。

李家指控，109年9月間孩子為新竹縣某國小5年級學童，該班導師楊女原應注意李姓學童為妥瑞氏症患者，竟於109年9月7日下午第7節自然課後之中堂下課時間，先命全班學生趴於桌上，再刻意行經李姓學童座位並踢踹椅腳，使李童在眾目睽睽之下跌倒在地，事後孩子因恐懼頻發噩夢、夜夜難眠，經醫師診斷確有急性壓力反應誘發妥瑞氏症，而患有創傷後壓力症之傷害。父母因孩子遭受身心痛苦，夜不能寐、食不下嚥，並需投入更多心力照護，已嚴重影響夫妻日常生活起居，憤而求償58萬元。

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楊女則稱，孩子創傷後壓力症與她管教行為之間並無因果關係。

法官認為，楊女的不當管教行為，致孩子身體權、健康權受侵害而有過失，且其行為與孩子所受「創傷後壓力症」傷害間具有相當因果關係，最後判楊女需賠償李家23萬8千元。

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