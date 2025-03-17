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    台中污水接管盼再增5萬戶 內政部：新財劃法後地方要承擔較重責任

    台中市今宣佈盧秀燕上任以來積極推動污水下水道工程，接管數突破30萬戶。（記者蘇孟娟攝）

    台中市今宣佈盧秀燕上任以來積極推動污水下水道工程，接管數突破30萬戶。（記者蘇孟娟攝）

    2025/03/17 17:51

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市污水下水道接管數突破30萬戶，台中市長盧秀燕盼在2027年增到35萬戶；內政部政務次長董建宏今應邀致時肯定台中市配合推動，讓水資源再生利用，尤其中科將迎來另一座台積電護國神山；他另指出，財劃法修正後，未來地方要承擔比較重的責任，也盼台中市及地方議會繼續支持推動。

    水利局長范世億指出，已往中央補助地方推動污水下水道預算全國一致均補助92%比例，台中市自盧市長上任以來推動每年約投入15億進行污水下水道接管工程，未來要達成35萬戶約需30億，目前尚未接獲中央通知修改補助比例。

    盧秀燕指出，她2019年上任後積極推動污水用戶接管倍增計畫，截至今年2月底，增加約13.1萬戶，讓全市污水接管戶數累計突破30萬戶，成長幅度為歷任市長之最，平均每年增長超過2萬戶以上。

    此外，為促進污水接管並廢除化糞池，自去年起台中市府也提高每戶的補助額度，從原來的4.8萬至9萬元調升至6.5萬至15萬元，補助金額跟台北市也列六都第一，市府團隊會持續努力，給市民更好的生活品質。

    董建宏指出，污水下水道工程是「看不見的良心工程」，對市府及各地里長均是莫大挑戰，他感謝台中市跟中央國土署積極配合推動，感謝歷任台中市長尤其是盧秀燕有此魄力大力支持。

    董建宏說，中央自1991年迄今共補助逾200億推動污水下水道工程，這是「看不見的良心工程」，污水下水道對城市極其重要，也是城市發展核心。

    他說，水資源是非常重要的資源，過去國土署持績補助台中市府包括8億將污水週遭環改善及47億做再生水廠等建設，協助讓國家有效利用水資源，尤其中科將迎來另外一座台積電護國神山到來，水資源再生回用非常重要，感謝台中市府跟國土署及民代通力合作，讓國家這項重要建設能持續完成。

    但董建宏也說，未來隨著財劃法劃分後，可能地方政府要承擔比較重的責任，期待地方與中央有更多相互合作，也希望地方議員支持。

    台中市水利局指出，市府自2023至2027年將持續投入約71億元，預計到2027年累計接管戶數將達35萬戶；未來，市府將爭取中央支持，啟動烏日水資源回收中心建設，進一步推動污水下水道建設，促進城鄉發展的平衡。

    台中市積極推動污水下水道工程，接管數突破30萬戶。（圖：市府提供）

    台中市積極推動污水下水道工程，接管數突破30萬戶。（圖：市府提供）

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