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    國際城市劍道交流大會揭幕 劍道教士演武「將軍之劍」

    高雄國際城市劍道文化交流大會連辦20年，今年約有400人參賽。（高市文化局提供）

    高雄國際城市劍道文化交流大會連辦20年，今年約有400人參賽。（高市文化局提供）

    2025/03/16 16:59

    〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄國際城市劍道文化交流大會今天移師中山大學進行個人前16強比試，開場由劍道教士七段石黑峰司表演難得一見的「將軍之劍－柳生制剛流拔刀術」，令人大開眼界。

    高雄劍道國際城市交流會連辦20年，今年約有400人參賽，昨天在武德殿進行首輪個人賽，今移師中山大學體育館展開個人前16強比試及團體賽，包括高市文化局文化資產中心主任曾宏民、運動發展局長侯尊堯、台灣劍道聯盟會長陳信寰、日本環境省副大臣弘有和夫、日本國際社會人劍道俱樂部會長渡並直和韓國國際社會人劍道聯盟會長金成喆等人，均到場為選手加油打氣。

    曾宏民表示，高雄市定古蹟武德殿2004年修復完成後，文化局即與高市劍道文化促進會陳信寰老師合作推廣劍道，並於2005年舉辦首屆劍道國際城市交流會，很高興劍道能以高雄武德殿為基地，吸引世界各地劍道好手前來文化交流；侯尊堯則表示，劍道不只是一種運動，也蘊含日式文化，肯定陳信寰老師長期推動年度國際交流盛會，讓來自不同國家文化的劍友互動砌磋。

    陳信寰表示，今年大會開場演武「柳生制剛流拔刀術」，是極少數可被稱為「將軍之劍」的劍術流派，從江戶時代流傳至今，此次難得由劍道教士七段石黑峰司演武，展現日本武道文化傳承及藝術價值。

    大會開場由劍道教士七段石黑峰司演武「柳生制剛流拔刀術」。（高市文化局提供）

    大會開場由劍道教士七段石黑峰司演武「柳生制剛流拔刀術」。（高市文化局提供）

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