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    強烈大陸冷氣團發威！ 北台灣低溫剩10度 週四起全台回暖

    未來氣溫趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    未來氣溫趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    2025/03/16 11:16

    〔記者林志怡／台北報導〕強烈大陸冷氣團今日持續影響台灣，各地氣溫冷回冬天，中央氣象署指出，本週各地降雨趨緩，但上半週受冷空氣影響，各地感受寒冷，尤其北台灣週一至週二低溫僅10度左右，但週四起隨著強烈大陸冷氣團減弱，各地白天氣溫逐漸回升，週六可重回26度左右，但日夜溫差較大。

    中央氣象署預報員官欣平說明，受到鋒面通過後的強烈大陸冷氣團影響，今日清晨嘉義以北地區普遍有14度低溫，部分地區僅10度左右，今日各地氣溫也將持續下降，北台灣白天氣溫約14至15度，傍晚只剩12至13度，整日感受寒冷，中南部地區夜間、清晨低溫也相當明顯。

    官欣平說，本週三前台灣仍持續受到強烈大陸冷氣團影響，且最低溫預計發生在本週一入夜至週二清晨期間，北台灣低溫僅10至11度，中部地區約12度左右，南部、花東地區約14度。

    此外，官欣平也提到，雖今日氣溫持續下降，但環境將持續轉乾，降雨較昨日趨緩，中南部山區、北台灣東半部仍有局部降雨，其他地區雖雲量較多，但高雄等地已可見陽光。

    官欣平指出，明天仍將有水氣移入，週一、週二各地雲量偏多，但雨區以東半部、新竹以北區域為主，中南部地區偏乾；週三起各地降雨明顯緩和，僅宜花東地區仍有零星雨，中部山區、西半部山區因有水氣通過，可能有局部零星雨，週四後各地多雲到晴，僅花東地區有零星雨。

    這波強烈大陸冷氣團預計於週四起減弱，官欣平說，本週下半週各地氣溫將持續回暖，週四當日北台灣白天氣溫可回升至18至19度，週六可回升至26度左右，但因環境偏乾，夜間、清晨各地仍會有較明顯的輻射冷卻發生，呈現日夜溫差較到的氣溫變化。

    官欣平也提醒，根據過去的氣候觀測資料來看，3月到4月間還是可能有冷空氣影響台灣，只是每一波影響的時間會逐漸變短，造成高低氣溫波動迅速的情況，之後才會慢慢進入夏日天氣，民眾4月中旬前仍要注意這樣快速的氣溫變化。

    未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

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