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    再晚5秒鐘就墜毀 網紅機長曝星宇航空降落險失事內幕

    網紅機長詹姆士透露，星宇航空本月初在菲律賓險些失事。星宇航空示意圖，與本新聞無關。（示意圖）

    網紅機長詹姆士透露，星宇航空本月初在菲律賓險些失事。星宇航空示意圖，與本新聞無關。（示意圖）

    2025/03/16 11:09

    曾德峰／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕YouTuber「型男機長瘋狂詹姆士」爆料，本月3日星宇航空JX789航班在菲律賓降落時差點發生意外，他在昨（15日）直播中透漏更多細節，飛機在重飛時忘記自動駕駛已解除，一度高速向地面俯衝，所幸機長即時反應手動將飛機給拉高，詹姆士直言：「你大概沒注意到，5秒鐘你們就要7天才可以回家了！」

    網紅「型男機長瘋狂詹姆士」昨在YouTube頻道上直播，透露星宇航空JX789航班本月3日在降落菲律賓克拉克國際機場時險些失事細節；班機在降落時，經過規定應為3000呎高度的點時，高度卻是3500呎，由於高度太高，機長降3度傾斜度去追高度，但第二段下滑傾斜度要3.5度，所以班機追不上預定的高度。

    飛行員改用開放下降（OPEN DESCENT）模式，怠速往下衝，但早已設定重飛高度為5000呎，飛機反而往上飛；機長又改回原模式，以4度傾斜度去追高度，解除自動駕駛，直接全手動俯衝，結果還是來不及趕上，於是決定重飛。

    不料重飛時，機長忘了剛自動駕駛已解除，有好幾秒時間飛機是沒人操控向地面俯衝，近地防撞系統發出警告，機長緊急拉起，所幸最後一刻飛機成功攀升，離地面最近時僅300-400呎。

    詹姆士稱，副機長在這過程中沒有提醒機長，讓他忍不住感嘆，副機長才剛飛1年，而機長也才剛升上來1年，所幸機長的反應夠快，才沒有釀成悲劇。

    對此，星宇航空說明，3月3日JX789台北-克拉克航班，飛航員於進場重飛時未依公司飛行操作程序，經調查後已自請離職，星宇航空已依規定向主管機關進行主動提報。

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