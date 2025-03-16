玩到不想回家！屏東高樹新豐親水公園今天續開放免費戲水

充滿露營風格的屏東北野祭。（記者羅欣貞攝）

2025/03/16 12:05

〔記者羅欣貞／屏東報導〕小朋友玩到不想回家！親子戲水聖地屏縣高樹鄉新豐親水公園，配合現正舉辦的「屏東北野祭」，本月14日至16日開放戲水，兩天來已經吸引眾多家長帶著小孩來放電，今天（16日）下午1點到6點還會開放，免費玩水，親子可把握機會。

屏東縣政府打造的大型春日戶外活動新品牌「北野祭」，本月（3月）14日至16日下午3點到晚間9點在高樹鄉新豐親水公園登場，今年是第二屆，吸引的人潮比去年更多；配合3天活動，高樹鄉公所也開放水池供親子盡情免費玩樂。

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高樹鄉新豐村的河堤在八八風災時遭到大水沖毀，在河堤重新建置後，高樹鄉公所打造新豐親水公園，有近43個籃球場大小的戲水池，並建置各種童趣造型花灑、水中溜滑梯、草坪、觀景台、景觀廊道、遮陽棚、淋浴更衣間等設備，成為親子夢幻戲水天堂；大武山景環繞的親水公園近年不定期配合大型活動與連假開放，每次開放都吸引大批人潮，小朋友們總是玩到不想回家。

第二屆屏東北野祭，以野營、音樂、市集，帶領民眾開啟山野狂歡之旅，除了超過百攤特色市集與風格美食，舞台區還有精采樂團演出；風格露營區更安排露營車展示及風格營位帳篷供民眾體驗紮營樂趣。此外，還有街頭藝人、寵物區、野餐區、親子互動體驗區與親子闖關賽。

家長們可以把今天活動最後一天，帶著孩子逛市集、聽音樂，到新豐親水公園玩玩水，在藍天青山環抱中，輕鬆度過假日午後與夜晚。

民眾在新豐親水公園旁搭起帳篷陪伴小朋友玩水。（記者羅欣貞攝）

屏縣高樹鄉新豐親水公園是戲水聖地。（記者羅欣貞攝）

青山環抱中的高樹鄉新豐親水公園。（記者羅欣貞攝）

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