挺保育拿獎金 苗縣「生態給付」計畫開跑

苗栗縣政府自2019年起實施「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫」，至去年底已救援49隻石虎。（圖由苗栗縣政府提供）

2025/03/16 12:13

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府鼓勵民眾參與石虎保育，2019年起實施「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫」，建構友善棲地環境，提升石虎族群數量，至去年底已救援49隻石虎平安脫困、友善農地面積達147公頃，並已頒發逾2500萬元獎勵金。縣府農業處表示，今年計畫開跑，歡迎民眾參與挺保育、拿獎金。

苗栗縣是石虎重要棲地，縣府自2019年起爭取農業部林業及自然保育署補助，辦理瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫，鼓勵民眾參與石虎保育，獎勵種類分為「友善農地給付」、「巡護監測給付」及「自主通報給付」3大項。

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農業處說明，友善農地獎勵金每公頃2萬元，監測到石虎可獲得1萬元；巡護監測給付每年最高6萬元，監測到石虎最高10萬元；養禽戶發現疑似石虎入侵，自主通報發給3000元入侵通報獎勵金，監測到石虎核發1萬元。

農業處表示，計畫開辦至去年底已救援49隻石虎平安脫困；友善農地面積達147公頃；巡護29村（里）石虎棲地；379名養禽戶參與。今年度計畫開始受理申請，可洽詢037-559272，農業處自然生態保育科。

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