為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    2025淼渺書市集3/15、16中和四號公園登場 設環境教育闖關攤位

    「小保碳險記」桌遊與「節能E管家」攤位，透過互動學習日常節能與家庭能源管理系統。（記者翁聿煌攝）

    「小保碳險記」桌遊與「節能E管家」攤位，透過互動學習日常節能與家庭能源管理系統。（記者翁聿煌攝）

    2025/03/15 15:07

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市環境保護局與「綠書店」於15、16兩日在中和四號公園國立台灣圖書館創意廣場，合作舉辦「2025淼渺書市集」活動，環保局結合多元環境教育內容，設置各式闖關攤位，包含環教繪本閱讀區、碳險桌遊、節能E管家等一系列有趣的體驗活動，參加闖關活動民眾，還有機會獲得限量的50元圖書禮券或林保署贈送苗木一株，數量有限，送完為止。

    環保局表示，今年淼渺書市集以「都市森林系」為主題，規劃豐富的閱讀推廣活動與環境體驗，並集結北台灣獨立書店、出版社、作家、NGO、學校、政府單位、文創工藝等64個攤位72個品牌，透過書籍展售、講座、體驗活動及環境教育攤位等多元形式，讓市民從不同角度深入理解都市環境的挑戰與解決策略。更多關於「2025 淼渺書市集」活動內容請見官方網站

    主秘許銘志表示，希望能透過書展引領大家深入思考氣候變遷對物種棲地的影響，學習如何在都市化的過程中與自然環境和諧共處。為減緩氣候變遷衝擊，新北市積極將聯合國永續發展目標融入政策中，以在地行動來實踐淨零承諾，打造韌性永續宜居的城市。

    新北市環保局「環境教育繪本閱讀專區」，陳列歷屆得獎的繪本作品及故事，學習環境保護重要性。（記者翁聿煌攝）

    新北市環保局「環境教育繪本閱讀專區」，陳列歷屆得獎的繪本作品及故事，學習環境保護重要性。（記者翁聿煌攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播