2025淼渺書市集3/15、16中和四號公園登場 設環境教育闖關攤位

「小保碳險記」桌遊與「節能E管家」攤位，透過互動學習日常節能與家庭能源管理系統。（記者翁聿煌攝）

2025/03/15 15:07

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市環境保護局與「綠書店」於15、16兩日在中和四號公園國立台灣圖書館創意廣場，合作舉辦「2025淼渺書市集」活動，環保局結合多元環境教育內容，設置各式闖關攤位，包含環教繪本閱讀區、碳險桌遊、節能E管家等一系列有趣的體驗活動，參加闖關活動民眾，還有機會獲得限量的50元圖書禮券或林保署贈送苗木一株，數量有限，送完為止。

環保局表示，今年淼渺書市集以「都市森林系」為主題，規劃豐富的閱讀推廣活動與環境體驗，並集結北台灣獨立書店、出版社、作家、NGO、學校、政府單位、文創工藝等64個攤位72個品牌，透過書籍展售、講座、體驗活動及環境教育攤位等多元形式，讓市民從不同角度深入理解都市環境的挑戰與解決策略。更多關於「2025 淼渺書市集」活動內容請見官方網站。

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主秘許銘志表示，希望能透過書展引領大家深入思考氣候變遷對物種棲地的影響，學習如何在都市化的過程中與自然環境和諧共處。為減緩氣候變遷衝擊，新北市積極將聯合國永續發展目標融入政策中，以在地行動來實踐淨零承諾，打造韌性永續宜居的城市。

新北市環保局「環境教育繪本閱讀專區」，陳列歷屆得獎的繪本作品及故事，學習環境保護重要性。（記者翁聿煌攝）

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