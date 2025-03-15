今明苗栗國際畜犬賽 分10大犬種共400隻比美競技

飼主引領著愛犬走秀。（記者張勳騰攝）

2025/03/15 15:15

〔記者張勳騰／苗栗報導〕社團法人台灣畜犬協會北區聯合會暨苗栗國際畜犬展覽比賽，今（15）日及16日在苗栗市巨蛋體育館登場，分10大犬種群競技，共400隻畜犬參加競技，毛小孩主人將愛犬精心打扮後再上場競技，依審查員指令「走秀」，當愛犬得獎時，飼主洋溢笑容，辛苦有代價。

這次活動，昨天已進行苗栗寵物美容師資格檢定，吸引約370人報名檢定，每人都拿出看家本領，大顯身手，希望能通過檢定。

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今天及明天的畜犬比賽，分牧羊牛犬群、工作犬群、㹴犬群、腊腸犬群、狐狸犬及原始犬群、嗅獵犬群、指示犬群、槍獵犬群、家庭犬及玩賞犬種群、視獵犬種群等10大犬種群，共有400隻參賽，競爭激烈。

競賽現場也有專屬的美容攤位，飼主在參賽前，帶著狗兒美容一番，雖然一次要價2、3千元以上，也絲毫不手軟，有些飼主則是自己替愛犬修剪、美容，讓愛犬亮麗登場。

參賽的哈士奇、博美、杜賓、貴賓、拉布拉多、比熊犬、黃金獵犬、可卡犬、法國鬥牛犬等，飼主們將愛犬打扮得光鮮亮麗參賽，主人帶著愛犬隨著審查員旨意，繞場「走秀」，爭取評審青睞；審查員也就犬隻尺寸、身高比率、臉型、骨骼結構、穩定度、步容、犬種特徵等逐一評分，選出各犬群冠軍，再爭奪總冠軍寶座。

得獎飼主說，各飼主都專注個人喜好的犬種，飼主花錢、精力及時間去培育及照顧犬隻，將愛犬照顧得最好、最亮麗，當比賽得獎的那一刻，很有成就感，更是一種榮耀。

飼主指揮愛犬秀出最好的姿態，爭取審查員的青睞。（記者張勳騰攝）

飼主將愛犬打扮得光鮮亮麗才登場比賽。（記者張勳騰攝）

審查員就比賽犬隻身型等逐一評分。（記者張勳騰攝）

今年苗栗暨北區國際畜犬比賽，也增加苗栗寵物美容師資格檢定，參與檢定者都拿出看家本領，盼能通過檢定。（記者張勳騰攝）

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