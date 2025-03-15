南投八卦山賞鷹季登場 已觀測到約200隻灰面鵟鷹

南投八卦山上的橫山賞鷹平台，每年3月可欣賞成群灰面鵟鷹在天空飛翔的壯觀景象。（圖由何金發提供）

2025/03/15 15:07

〔記者張協昇／南投報導〕南投八卦山上的橫山賞鷹平台，是每年3、4月是國內觀賞灰面鵟鷹的絕佳地點之一，據當地生態導覽志工表示14日已觀測到約200隻灰面鵟鷹，參山國家公園管理處（簡稱參山處）為推廣生態旅遊，今（15日）起至3月30日止與南投市公所共同舉辦賞鷹季活動，每天上午9點至下午4點將安排導覽人員於賞鷹平台為民眾解說灰面鵟鷹等鳥類生態，邀請民眾一起來觀賞成群灰面鵟鷹在天空飛翔的壯觀景象。

南投縣與彰化縣交界處的橫山，海拔高度約442.6公尺，是八卦山脈最高點，因擁有良好的地理及生態環境，是觀賞灰面鵟鷹、大冠鷲及林鵰等鳥類生態絕佳地點，因此每年3、4月灰面鵟鷹過境八卦山脈時，吸引許多鳥友前往觀賞及攝影，也發展出賞鷹季活動。

請繼續往下閱讀...

今年「鷹緣聚會賞鷹」嘉年華活動，今天上午在當地赤腳精靈景觀餐廳舉行，由南投縣長許淑華、參山處副處長廖錫標及南投市長張嘉哲等人共同宣布賞鷹季正式展開，現場並安排寓教於樂的鳥類生態闖關遊戲及灰面鵟鷹襪娃娃DIY等活動，也推出生態小旅行。

許淑華表示，她擔任南投市長時即開始辦理賞鷹季活動，除推動生態教育，也培養出許多生態導覽人員，也盼藉此活動讓更多人來此了解地方產業與文化，採購農特產品，促進觀光商機。

廖錫標說，期盼透過中央與地方政府的合作，打造1條更具完整性的賞鷹生態旅遊路線，包括前往松柏嶺遊客中心茶文化館體驗茶薰六覺，到猴探井遊憩區俯瞰美麗的彰化平原及欣賞浪漫星空美景，讓遊客深入感受八卦山脈的生態美景魅力，也了解生態保育的重要性。

當地永興社區發展協會導覽志工何金發則指出，昨已觀測到約200隻灰面鵟鷹先頭部隊，預估3月20日數量會最多，除了成群在天空飛翔外，下午4、5點也會息棲息在賞鷹平台前的森林，可攜帶望遠鏡欣賞。

參山國家公園管理處與南投市公所15日舉辦「鷹緣聚會賞鷹」嘉年華活動，宣布2025南投八卦山賞鷹季展開。（記者張協昇攝）

南投八卦山上的橫山賞鷹平台，可觀賞灰面鵟鷹棲息畫面。（圖由何金發提供）

南投八卦山上的橫山賞鷹平台，是每年3、4月拍攝及欣賞灰面鵟鷹的絕佳地點。（圖由何金發提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法