為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    紓解車潮 拱天宮將闢南側聯絡道

    紓解車潮，拱天宮（圖）將闢南側聯絡道。（記者蔡政珉攝）

    紓解車潮，拱天宮（圖）將闢南側聯絡道。（記者蔡政珉攝）

    2025/03/15 12:58

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮徒步前往雲林縣北港進香廣為人知，進香活動也被列為國家重要民俗活動，除了媽祖婆起駕時人潮擠爆白沙屯地區，平日香客更是絡繹不絕。苗栗縣政府交通工務處考量龐大車流常造成白沙屯地區交通阻塞，規劃於台1線與苗37-1路口開闢南側聯絡道，再銜接規劃拓寬的海濱道路來改善，工程費用含用地費約4.3餘億元，地方配合款則由拱天宮廟方支應6500餘萬，工程目前上網招標中。

    苗栗縣政府交通工務處指出，規劃於台1線與苗37-1路口向西延伸跨越台鐵海線聯絡道，總長420公尺、寬13.6公尺；之後於拱天路與拱天宮第二停車場路口往南拓寬、新闢1330公尺海濱道路，並讓兩條道路互相銜接。

    苗縣府交通工務處曾分析，前往拱天宮車流多集中於假日中午至下午時段，且主要透過拱天路、拱天宮牌樓道路進出，造成車輛多集中於拱天路全段、台1線與拱天路口、牌樓前路口因而壅塞。

    至於南側聯絡道與鐵路相接部分，將採高架式跨越鐵路與鐵路相交；而海濱道路則拓寬為雙向單線含機慢車道，以便機慢車與Youbike通行。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播