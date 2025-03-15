紓解車潮 拱天宮將闢南側聯絡道

紓解車潮，拱天宮（圖）將闢南側聯絡道。（記者蔡政珉攝）

2025/03/15 12:58

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮徒步前往雲林縣北港進香廣為人知，進香活動也被列為國家重要民俗活動，除了媽祖婆起駕時人潮擠爆白沙屯地區，平日香客更是絡繹不絕。苗栗縣政府交通工務處考量龐大車流常造成白沙屯地區交通阻塞，規劃於台1線與苗37-1路口開闢南側聯絡道，再銜接規劃拓寬的海濱道路來改善，工程費用含用地費約4.3餘億元，地方配合款則由拱天宮廟方支應6500餘萬，工程目前上網招標中。

苗栗縣政府交通工務處指出，規劃於台1線與苗37-1路口向西延伸跨越台鐵海線聯絡道，總長420公尺、寬13.6公尺；之後於拱天路與拱天宮第二停車場路口往南拓寬、新闢1330公尺海濱道路，並讓兩條道路互相銜接。

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苗縣府交通工務處曾分析，前往拱天宮車流多集中於假日中午至下午時段，且主要透過拱天路、拱天宮牌樓道路進出，造成車輛多集中於拱天路全段、台1線與拱天路口、牌樓前路口因而壅塞。

至於南側聯絡道與鐵路相接部分，將採高架式跨越鐵路與鐵路相交；而海濱道路則拓寬為雙向單線含機慢車道，以便機慢車與Youbike通行。

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