搶救護理「失」！ 邱泰源：醫學中心大夜班護病比升至6成

衛福部長邱泰源今（15日）指出，截至今年2月，護理相關獎勵已撥付38.15億元。（記者邱芷柔攝）

2025/03/15 12:50

〔記者邱芷柔／台北報導〕為搶救護理「失」問題，行政院去年7月核定「護理人力政策整備中長程計畫」，其中自去年3月1日起實施三班護病比標準，並祭出夜班及達標奬勵。衛福部長邱泰源今（15日）指出，截至今年2月，獎勵已撥付38.15億元，雖然醫學中心的大夜班護病比較不易達標，去年每月達標率多落在30%至40%，但今年1月已上升至63%；至於衛福部擬推動護理人員跨科支援指引惹議，他也強調，有共識才會推動。

邱泰源今天出席中華民國護理師護士公會全國聯合會「護理之光」頒獎典禮，強調「改善護理環境，沒有人是局外人，因為每個人都需要護理師！」為了強化護理人力，政府4年內將投入275億元，整合多部會資源，全力支持護理發展。

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邱泰源說，自去年3月起，政府推動 三班護病比標準，預計醫院需增聘7500名護理師，並祭出夜班獎勵與達標獎勵，鼓勵醫院補足人力。目前陸續看到成效，截至今年2月，獎勵金已發放38.15億元，今年1月的三班護病比達標率，醫學中心為59%、區域醫院為49%、地區醫院為86%。

邱泰源也提到，醫學中心以大夜班護病比較不易達標，去年每月達標率多落在30%至40%，不過今年1月已上升至63%。隨著政策帶動，全台護理人員總數已達19.35萬人，較去年同期增加3531人，其中醫院執業護理師增加1433人。不過雖然人數成長，但仍有缺口未補齊，衛福部將持續優化政策。

針對衛福部研議推動「護理人員跨科支援指引」，希望在必要時提供專業支援，同時保障護理師權益，但引發基層護理團體意見分歧，反對方如台灣護師醫療產業工會（護師工會）甚至揚言要提告邱泰源瀆職。對此邱泰源也回應，衛福部的立場始終是保護基層護理人員的工作環境與權益，所有的規定與做法，都是基於這個前提來制定，跨科支援指引一定要有共識才會推動。

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