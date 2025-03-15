為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    搶救護理「失」！ 邱泰源：醫學中心大夜班護病比升至6成

    衛福部長邱泰源今（15日）指出，截至今年2月，護理相關獎勵已撥付38.15億元。（記者邱芷柔攝）

    衛福部長邱泰源今（15日）指出，截至今年2月，護理相關獎勵已撥付38.15億元。（記者邱芷柔攝）

    2025/03/15 12:50

    〔記者邱芷柔／台北報導〕為搶救護理「失」問題，行政院去年7月核定「護理人力政策整備中長程計畫」，其中自去年3月1日起實施三班護病比標準，並祭出夜班及達標奬勵。衛福部長邱泰源今（15日）指出，截至今年2月，獎勵已撥付38.15億元，雖然醫學中心的大夜班護病比較不易達標，去年每月達標率多落在30%至40%，但今年1月已上升至63%；至於衛福部擬推動護理人員跨科支援指引惹議，他也強調，有共識才會推動。

    邱泰源今天出席中華民國護理師護士公會全國聯合會「護理之光」頒獎典禮，強調「改善護理環境，沒有人是局外人，因為每個人都需要護理師！」為了強化護理人力，政府4年內將投入275億元，整合多部會資源，全力支持護理發展。

    邱泰源說，自去年3月起，政府推動 三班護病比標準，預計醫院需增聘7500名護理師，並祭出夜班獎勵與達標獎勵，鼓勵醫院補足人力。目前陸續看到成效，截至今年2月，獎勵金已發放38.15億元，今年1月的三班護病比達標率，醫學中心為59%、區域醫院為49%、地區醫院為86%。

    邱泰源也提到，醫學中心以大夜班護病比較不易達標，去年每月達標率多落在30%至40%，不過今年1月已上升至63%。隨著政策帶動，全台護理人員總數已達19.35萬人，較去年同期增加3531人，其中醫院執業護理師增加1433人。不過雖然人數成長，但仍有缺口未補齊，衛福部將持續優化政策。

    針對衛福部研議推動「護理人員跨科支援指引」，希望在必要時提供專業支援，同時保障護理師權益，但引發基層護理團體意見分歧，反對方如台灣護師醫療產業工會（護師工會）甚至揚言要提告邱泰源瀆職。對此邱泰源也回應，衛福部的立場始終是保護基層護理人員的工作環境與權益，所有的規定與做法，都是基於這個前提來制定，跨科支援指引一定要有共識才會推動。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播