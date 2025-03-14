宜蘭綠色博覽會3/29起至5/11 新北週新北市民享門票優惠

今年度宜蘭綠色博覽會展期自3月29日起至5月11日止，新北市長侯友宜與宜蘭縣代理縣長林茂盛今（14）日一同在新北宣傳活動。（記者黃子暘攝）

2025/03/14 12:33

〔記者黃子暘／新北報導〕今年度宜蘭綠色博覽會展期自3月29日起至5月11日止，新北市長侯友宜與宜蘭縣代理縣長林茂盛今（14日）一同在新北宣傳活動。侯友宜表示，新北市與宜蘭縣合作，現場設置「新北永續」展區，展現新北農業成果，展區內可跟AR動植物互動，活動期間展售新北農漁產品，新北縣市週期間（4月21至27日），市民享優惠門票價100元，當週假日還有惜食DIY活動。

侯友宜表示，新北市從「生產」、「生活」、「生態」三個面向推動「三生永續」農業，多年來與宜蘭縣共同推廣在地農產和永續精神，讓宜蘭的三星蔥、金棗，以及新北的萬金杜鵑相互推廣交流；今年綠博新北永續展區將介紹新北永續生態和農業，也展示棲地改善、生態維護和植樹造林等多種生態維護、淨零永續行動，新北永續展區還可以看到6款新北永續代表動植物的AR動畫，用手機掃QR code就可以開始互動遊玩。

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林茂盛說，宜蘭綠博會自2000年創辦至今，已是知名的春季大型環境教育活動；今年度綠博會以「Inclusive World 共融世界」為主題舉行，包含農漁業、能源、教育、地方創生以及食衣住行等17個永續展區，以寓教於樂方式讓民眾從多元方向了解永續目標，進而鼓勵大眾參與永續行動。

新北市農業局補充，綠博會「台灣好物館」也將販售新北特色農漁產品，新北週期間，新北市民可享入園門票100元優惠，週末還可現場報名惜食DIY活動；綠博會、新北館相關資訊可至「宜蘭綠色博覽會」及「稼日蒔光」粉專查詢，另為鼓勵學校及團體參訪，學校及團體購票也可享優惠，可至2025宜蘭綠色博覽會官方網站查詢。

今年度宜蘭綠色博覽會展期自3月29日起至5月11日止，新北市民在新北週享門票優惠。（記者黃子暘攝）

今年度宜蘭綠色博覽會展期自3月29日起至5月11日止，新北市民在新北週享門票優惠。（記者黃子暘攝）

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