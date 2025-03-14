台美高教合作再深化 我40所大學與美國16所大學相見歡

台美高等教育合作再深化，「2025台美國際事務主管圓桌會議」今（14日）在台北盛大舉行。（高等教育國際合作基金會提供）

2025/03/14 12:24

〔記者林曉雲／台北報導〕台美高等教育合作再深化，「2025台美國際事務主管圓桌會議」今（14）日在台北盛大舉行，高等教育國際合作基金會與學術交流基金會共同主辦，匯聚來自台灣40所大學及美國16所大學近70位代表，共同探討雙邊教育及學術研究合作的未來發展，進一步促進台美高等教育夥伴關係。

教育部國際及兩岸教育司司長李毓娟表示，台美高等教育交流已逾數十年，累計簽訂超過2000項校際學術合作協議，目前赴美留學的台灣學生超過2萬名，而來台的美國學生近4000名，其中6成以上修讀華語，自2020年「台美教育倡議」啟動以來，雙方語言教育合作更趨緊密，教育部推動的優華語計畫，去年促成18所我國的大學與58間美國學術機構合作，並有逾70名華語教師與助教赴美授課，未來教育部將持續推動與美方的語言及教育交流。

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高教基金會董事長吳正己表示，美國是台灣高教的重要合作夥伴，雙方長期攜手深化合作，促進學術交流、拓展語言教育計畫，並強化機構間的夥伴關係，在「台美教育倡議」推動下，雙方擴大對華語及雙語計畫的支持，提升學者與學生的交換機會，並強化STEM、半導體等重點領域的學術科研合作，近年已開始展現豐碩成果，感謝各大學對圓桌交流會的熱烈迴響，以及學術交流基金會多次帶領美國國際教育主管團訪台，使台美雙方的高教機構能面對面交流，建立更友好且有效的溝通平台。

學術交流基金會執行長那原道（Randall Nadeau）表示，為推動雙邊合作，學術交流基金會積極推展相關計畫，包括傅爾布萊特實習計畫，支持台灣師生赴美研習，也鼓勵美國師生來台交流，還透過與各校共同舉辦講座、短期營隊及台美倡議系列活動，探討EMI、華語教育與文化交流等議題，期望透過每年規劃美國國際教育主管團訪台，持續深化台美教育合作。

圓桌交流會由教育部國際司簡任一等教育秘書廖苡亘介紹台美教育合作的現狀，美方代表莫拉維亞大學包容卓越中心全球教育長Anize Appel，以及庫茲敦大學國際教育與全球事務主任Christina Kinney，則分享美國的學術優勢及國際合作經驗，為加深美方與會者對台灣推動華語文教育的了解，台灣華語文教學學會理事長鍾鎮城介紹創新華語教學方法及典範案例。

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