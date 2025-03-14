新北樹林越式洗頭疑藏性交易 市府公安小組斷水斷電

新北市樹林區一處住宅區裡的美容美髮業涉嫌以越式洗頭掩護非法性交易，新北市府城鄉發展局表示，市府公共安全稽查小組本週至此店鐵腕執行斷水斷電處分。（新北市城鄉局提供）

2025/03/14 12:39

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市樹林區一處住宅區裡的美容美髮業涉嫌以越式洗頭掩護非法性交易，新北市府城鄉發展局表示，市府公共安全稽查小組本週至此店鐵腕執行斷水斷電處分，以維民眾居住安寧及安全；新北市公安小組自2017年至今年，依違反「都市計畫法」進行強制斷水斷電案已有28件。

城鄉局指出，依據「都市計畫法新北市施行細則」，住宅區經營美容美髮業並非禁止事項，但卻有業者涉嫌利用越式洗頭名義從事非法性交易行為，市府依都市計畫法第79條規定處以罰鍰，也針對此場所執行斷水及斷電處分，以展現市府打擊違法業者的決心與魄力。

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城鄉局表示，2017年至今年，公安小組就違反都市計畫法進行的第28處違規案件強制斷水電，其中包含24處違規視聽歌唱業及4處妨礙風化案件，被斷水斷電的違規案件均位於人口較密集區，且經常有喝酒鬧事、噪音擾鄰等，因此透過加強執法維護民眾居住品質。

市府呼籲，土地及建物使用均須遵守都市計畫法新北市施行細則，住宅區禁止從事所有色情服務等行業，查獲者一律依法裁處，情節重大者會立即採取必要強制作為，呼籲相關業者勿抱持僥倖心態、以身試法。

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