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    台南蘭展山區小旅行 紫色麝香木秘境曝光

    南化區隱藏版麝香木園區，沿途300多欉淡紫色麝香木，美不勝收。（台南市觀旅局提供）

    南化區隱藏版麝香木園區，沿途300多欉淡紫色麝香木，美不勝收。（台南市觀旅局提供）

    2025/03/11 14:20

    〔記者王姝琇／台南報導〕2025台灣國際蘭展盛大開幕將展至23日，觀旅局結合蘭展周邊東山、楠西、玉井及南化，規劃2至3日山區小旅行，讓遊客深入體驗台南豐富的花草及自然生態美景。其中南化區隱藏版麝香木園區，沿途300多欉淡紫色麝香木，美不勝收！

    台灣國際蘭展8日在後壁台灣蘭花生物科技園區登場，規劃5大展館、20項精彩主題，多達15萬株蘭花布置，融入人工智慧與淨零排放技術，展現農業科技豐碩成果，首日即湧入4.5萬人到訪。

    市長黃偉哲表示，除逛蘭展之餘，也推薦喜歡花草與自然生態的朋友，結合東山、楠西、玉井及南化規劃山區小旅行，還可順道前往配合蘭展優惠的店家，憑票根或購票憑證消費即享有優惠。

    此外，露營已成為近來新型態熱門戶外遊憩活動，台南有包括虎頭埤風景區、走馬瀨休閒農場、德元埤荷蘭村、梅嶺神秘氣場露營區等，14處合法登記的露營場地，也推薦給喜愛露營的朋友。

    觀旅局長林國華表示，台南山區旅遊資源相當豐富，有遠近馳名的關子嶺泥漿溫泉，還有東山區175東山咖啡公路，沿途20多間景觀餐廳及咖啡廳，可以喝咖啡、嚐美食、賞美景；楠西區則有曾文水庫遊船、餵山豬，還有玄空法寺、永興吊橋；梅嶺風景區可登山看美景，嚐梅子雞湯，下山再到龜丹溫泉解除疲勞；南化區可前往風景秀麗的烏山風景區，還可順道玉井區採購新鮮水果。

    林國華說，南化區另有隱藏版麝香木園區，沿途300多欉淡紫色麝香木美不勝收，花期大約可到4月；玉井淺山市集春季場則將於3月15、16日在焦吧哖事件園區舉辦；南化寶光聖堂花旗木將於29日展開，4月結合「黑糖」及「蜂蜜」的黑糖尋蜜趣，要給遊客一個繽紛又甜蜜的春遊體驗。

    2025台灣國際蘭展盛大開幕將展至23日，吸引大批民眾朝聖。（台南市觀旅局提供）

    2025台灣國際蘭展盛大開幕將展至23日，吸引大批民眾朝聖。（台南市觀旅局提供）

    台南市東山區175東山咖啡公路，沿途20多間景觀餐廳及咖啡廳。（台南市觀旅局提供）

    台南市東山區175東山咖啡公路，沿途20多間景觀餐廳及咖啡廳。（台南市觀旅局提供）

    露營已成為近來新型態熱門戶外遊憩活動，台南市有14處合法登記露營區迎客。（台南市觀旅局提供）

    露營已成為近來新型態熱門戶外遊憩活動，台南市有14處合法登記露營區迎客。（台南市觀旅局提供）

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