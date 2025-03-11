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    數發部資料開放金質獎 竹縣連4年霸榜

    新竹縣連4年霸榜數發部資料開放金質獎地方政府的第1名。（記者黃美珠攝）

    新竹縣連4年霸榜數發部資料開放金質獎地方政府的第1名。（記者黃美珠攝）

    2025/03/11 14:10

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府去年度提升政府資料品質和開放，使其應用效益加值等的作為，獲數位發展部113年度「資料開放金質獎」第2組地方政府第1名的肯定，這是從2018年以來，縣府第5度拿下這個「南八萬」，也是第4年霸榜此項評比的第一名。

    縣府行政處長周秋堯說，為提升政府資料品質並加值應用效益，強化、永續發展政府資料開放，數發部年年舉辦「資料開放金質獎」、「資料開放應用獎」以及「資料開放人氣獎」評核。其中資料開放組金質獎分2組競爭，各組之下又分中央機關和地方政府2組互別苗頭。新竹縣除2020年僅抱回第2名之外，從2019年起到2024年為止，已連拿5次第1名，今年更是第4度蟬聯冠軍。

    他說，資料開放金質獎旨在鼓勵各機關逐步提升開放資料品質，提供應用程式介面，促進資料的可取得性、可利用性、以及易理解性。

    縣長楊文科上任後配合前述評比規範，調整縣府資料集使800多筆開放且都獲得金標章肯定，更帶頭積極應用前述開放資料。例如：2019年推出「民眾申請或陳情公文案件進度查詢系統」，讓民眾上網就能即時掌握申辦案件進度。

    接著110學年度因應疫情，針對縣內各公立和非營利幼兒園招生推出「新竹縣政府雲端聯合服務中心~公立暨非營利幼兒園招生」平台，首次開放線上報名，讓家長透過系統即可查詢名額和報名人數，並採電腦抽籤，上網就能即時查詢抽籤結果。

    去年12月30日又讓縣府數據平台上線，結合開放資料集（Open data）把包含交通、公共安全、求職就業、教育、觀光旅遊、醫療保健、公共資訊等相關內容呈現在資訊地圖上，提供便利的查詢管道，且鼓勵民間企業廠商，開發各項應用服務，讓生活更加便利。

    至於Open Data開放的800多項資料，民眾只要上新竹縣府官網首頁，從「公開資訊」進入後，逐步點選「開放資料專區」、「全部資料集」就可查閱，不管事企業或研究單位要做相關數據分析或APP等都可運用。

    新竹縣政府行政處長周秋堯手比「6」！強調6年來竹縣府在數發部「開放資料金質獎」評比中，只有1年第2名，其他5年都「南八萬」，去年以前更連霸4年第1名。（記者黃美珠攝）

    新竹縣政府行政處長周秋堯手比「6」！強調6年來竹縣府在數發部「開放資料金質獎」評比中，只有1年第2名，其他5年都「南八萬」，去年以前更連霸4年第1名。（記者黃美珠攝）

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