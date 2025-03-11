AI將影響創新 諾貝爾學者舒爾茲：如何界定資料範圍是重點

台師大今邀請1997年諾貝爾經濟學獎得主、史丹佛大學商學院榮譽教授麥倫·舒爾茲（Myron Scholes）到校演講。（記者楊綿傑攝）

2025/03/11 14:26

〔記者楊綿傑／台北報導〕台師大今邀請1997年諾貝爾經濟學獎得主、史丹佛大學商學院榮譽教授麥倫·舒爾茲（Myron Scholes）分享包括人工智慧相關議題，他指出，AI會影響創新的過程，但使用上也要有清楚架構，不過如何界定資料範圍、處理例外情況等，人類還是扮演重要角色。未來世界的教育更講求注重學生需求，並透過不同互動產生的反饋一起進步。

面對AI浪潮，舒爾茲指出，AI誕生並不會馬上為世界帶來驚天動地的改變，而是漸進式的改變，透過蒐集到很多資料，能協助以更快方式，找到個性化解決方案。因此運用AI要有清楚架構程序，首先要知道問題是甚麼，再做執行，並藉由不同的回饋調整執行內容，形成整個治理架構，最後更進一步將知識做轉移。

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舒爾茲認為，AI會影響創新的過程，透過蒐集各種資料後，進一步做歸納並推論、模式辨識。但其中重要的議題是，資料蒐集應該要有一個邊界，要思考蒐集範圍在何處該停止，而且還要考慮除了廣大的資料外，也存在著例外。邊界在哪裡、例外如何處理，這些AI無法辦到，這就是人類與AI的差異。

對於教育領域，舒爾茲提到，必須思考要帶給學生什麼樣的教育，他覺得學生需要的是，能夠如何提升自身價值。因此未來教育型態會與現在很不一樣，一定要了解對學生來說重要的是什麼。過去可能全部由老師指導，但現在要自己先蒐集資訊，剩下時間跟團隊做討論，才能充分發揮創意。

此外，舒爾茲補充，必須要訓練學生辨別什麼是不尋常的，並知道如何把問題問出來，要讓學生具有更多專業領域知識，而不只是僅需通識教育或一般知識。且與具備不同興趣程度的學生要有不同互動方式，過程中建立各種不同反饋機制，能夠促進教師的研究，達到教學相長的效果。

舒爾茲因共同開發布萊克-舒爾茲期權定價模型（Black-Scholes Model） 而獲得諾貝爾經濟學獎。該模型提供了一種精確計算金融衍生品價格的方法，奠定了現代金融工程的基礎，並廣泛應用於投資組合管理、風險評估與市場預測。

台師大今邀請1997年諾貝爾經濟學獎得主、史丹佛大學商學院榮譽教授麥倫·舒爾茲（Myron Scholes）到校演講。（記者楊綿傑攝）

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