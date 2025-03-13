郵局網路系統當機影響逾千筆交易 中華郵政拚今明完成回沖

中華郵政公司副總經理陳棟梁指出，這次系統異常造成1000餘筆自行交易、252筆跨行交易異常，中華郵政會在今明兩天內處理完回沖作業。（記者林志怡攝）

2025/03/13 16:09

〔記者林志怡／台北報導〕中華郵政系統13日上午驚傳系統當機，導致民眾無法辦理臨櫃業戶或使用ATM，並有民眾在ATM領錢扣款，機台卻未吐鈔的情況，經搶修後於下午恢復。中華郵政公司副總經理陳棟梁指出，這次系統異常造成1000餘筆自行交易、252筆跨行交易異常，中華郵政今天會儘量處理完回沖作業，最慢明天下班前會完成。

陳棟梁說明，今日上午11時34分因主機網路連線異常，營業窗口及自動櫃員機系統服務不穩，經過處理已經於下午2時15分恢復正常作業，對於這次造成民眾不便，中華郵政深表歉意。

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此外，這次系統異常期間，有民眾在自動櫃員機提款，發生帳戶遭扣款，櫃員機卻沒有吐鈔的情況。

對於這次系統異常的影響，陳棟梁表示，系統異常期間計有252戶跨行提款中斷，目前已處理完100餘戶，另自行交易則有1000餘筆因此發生異常，中華郵政會儘快在今日完成前述款項的回沖工作，如果今天來不及，最慢明天下班前會處理完成，但目前尚無統計受影響金額。

陳棟梁說，對於造成民眾困擾深感抱歉，也承諾這樣的情況「絕對不能再發生」，過去中華郵政從未發生此類情況，雖公司有準備備援網路，但這次並未完全啟動、效果不如預期，導致系統異常期間，臨櫃與ATM服務仍不穩定，後續公司也會做完整的評估與考量。

不過，陳棟梁表示，目前已知今日中華郵政資訊系統完全正常，會造成臨櫃與ATM無法正常運作，是因為網路封包無法通過內部骨幹網路送出所致，公司已經調閱相關紀錄，並請專家協助釐清系統發生原因，但不確定何時才能釐清異常發生原因。

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