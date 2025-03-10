為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    淡水金色水岸自行車道優化動土 2027年底完工

    海堤段將增設觀海自行車道；圖為模擬圖。（高灘處提供）

    海堤段將增設觀海自行車道；圖為模擬圖。（高灘處提供）

    2025/03/10 18:39

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市政府推動淡水金色水岸自行車道優化工程，並於今（10）日舉行開工動土典禮。此次自行車道優化工程總投資5.85億元，其中交通部補助4.4億元，地方自籌1.45億元，將提供更寬敞的4米路面、改善安全設施，並融合淡水獨特的自然景觀，讓騎士可在騎行過程中欣賞山、河、海、林交織的美景。該案預計2027年底完工。

    新北市長侯友宜指出，淡水是國內外旅客觀光勝地，當地人口已突破20萬，每年吸引超過千萬人次遊客。淡水近年來的交通建設日益完善，包括即將完工的淡江大橋，及正進行的淡 北 道路拓寬工程及淡海輕軌等計畫，讓區域發展更加便捷。未來騎士將能經由淡江大橋、關渡大橋，暢遊淡水與八里之間的騎行環線，沿途欣賞淡水河畔的山、河、海、林等景觀。

    高灘地工程管理處處長黃裕斌表示，優化工程範圍從關渡至淡水新市鎮海堤，全長約11公里，分為五大區段進行，包括關渡段、竹圍段、紅樹林段、沙崙段及海堤段。目前關渡段及海堤段已完成發包，竹圍段正進行發包作業，紅樹林段及沙崙段則處於規劃設計階段。此次工程將拓寬自行車道至4米，改善視線盲區，增設人行道與休憩平台，以提升騎士與行人的安全與舒適度，預計2027年底完工。

    黃裕斌說，優化工程不僅升級通行環境，配合淡江大橋完工，將關渡橋至淡江大橋區間形成淡水八里環圈，更提升了淡水及八里區觀光效益及經濟發展；施工期間，關渡段將採分段施工，部分騎行空間將縮減，請民眾注意安全；海堤段則將全線封閉，請改道至公司田溪步道通行。施工期間造成的不便，敬請見諒，相關資訊可參閱現場工程告示牌或至高灘處網站查詢。

    市議員鄭宇恩提醒，市府考量中央計畫目標是要串聯環島自行車道，如何從淡水海尾子串聯到三芝淺水灣，將是下一階段需要持續努力規劃的目標。

    關渡段新設水位站休憩平台；圖為模擬圖。（高灘地提供）

    關渡段新設水位站休憩平台；圖為模擬圖。（高灘地提供）

    關渡段市界廣場；圖為模擬圖。（高灘地提供）

    關渡段市界廣場；圖為模擬圖。（高灘地提供）

    新北市長侯友宜等人出席淡水金色水岸自行車道優化開工動土儀式。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜等人出席淡水金色水岸自行車道優化開工動土儀式。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜（前）等人出席淡水金色水岸自行車道優化開工動土儀式。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜（前）等人出席淡水金色水岸自行車道優化開工動土儀式。（記者羅國嘉攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播