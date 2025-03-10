淡水金色水岸自行車道優化動土 2027年底完工

海堤段將增設觀海自行車道；圖為模擬圖。（高灘處提供）

2025/03/10 18:39

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市政府推動淡水金色水岸自行車道優化工程，並於今（10）日舉行開工動土典禮。此次自行車道優化工程總投資5.85億元，其中交通部補助4.4億元，地方自籌1.45億元，將提供更寬敞的4米路面、改善安全設施，並融合淡水獨特的自然景觀，讓騎士可在騎行過程中欣賞山、河、海、林交織的美景。該案預計2027年底完工。

新北市長侯友宜指出，淡水是國內外旅客觀光勝地，當地人口已突破20萬，每年吸引超過千萬人次遊客。淡水近年來的交通建設日益完善，包括即將完工的淡江大橋，及正進行的淡 北 道路拓寬工程及淡海輕軌等計畫，讓區域發展更加便捷。未來騎士將能經由淡江大橋、關渡大橋，暢遊淡水與八里之間的騎行環線，沿途欣賞淡水河畔的山、河、海、林等景觀。

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高灘地工程管理處處長黃裕斌表示，優化工程範圍從關渡至淡水新市鎮海堤，全長約11公里，分為五大區段進行，包括關渡段、竹圍段、紅樹林段、沙崙段及海堤段。目前關渡段及海堤段已完成發包，竹圍段正進行發包作業，紅樹林段及沙崙段則處於規劃設計階段。此次工程將拓寬自行車道至4米，改善視線盲區，增設人行道與休憩平台，以提升騎士與行人的安全與舒適度，預計2027年底完工。

黃裕斌說，優化工程不僅升級通行環境，配合淡江大橋完工，將關渡橋至淡江大橋區間形成淡水八里環圈，更提升了淡水及八里區觀光效益及經濟發展；施工期間，關渡段將採分段施工，部分騎行空間將縮減，請民眾注意安全；海堤段則將全線封閉，請改道至公司田溪步道通行。施工期間造成的不便，敬請見諒，相關資訊可參閱現場工程告示牌或至高灘處網站查詢。

市議員鄭宇恩提醒，市府考量中央計畫目標是要串聯環島自行車道，如何從淡水海尾子串聯到三芝淺水灣，將是下一階段需要持續努力規劃的目標。

關渡段新設水位站休憩平台；圖為模擬圖。（高灘地提供）

關渡段市界廣場；圖為模擬圖。（高灘地提供）

新北市長侯友宜等人出席淡水金色水岸自行車道優化開工動土儀式。（記者羅國嘉攝）

新北市長侯友宜（前）等人出席淡水金色水岸自行車道優化開工動土儀式。（記者羅國嘉攝）

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