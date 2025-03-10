彰化傳統市場改建新標竿！田中零售市場大樓拆除重建

田中第一零售市場大樓動工拆除，未來將蓋4層的綜合大樓。（記者顏宏駿攝）

2025/03/10 18:44

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣田中鎮第一零售市場（又名火燒市仔）今天舉行拆除重建動土典禮，未來公所將在原址重建4層的大樓，1、2樓可容納100個攤位，3樓作為社區活動中心，4樓則為停車場，總工程費2億8000萬元，預計後年（2027年）4月竣工。此案攸關田中的都市發展，因為原大樓位於市中心，被判定為危樓，附近商機大受影響，未來若重建完成，將成為彰化縣最新穎的市場大樓，足以成為市場改建的標竿。

目前彰化縣許多鄉鎮的傳統市都面臨改建，但因為攤商眾多，意見難以整合，公所即使有心，也難以爭取到經費。田中第一零售市場也屬傳統市場，因被列危樓，攤商先經安置，地方居民殷殷期盼新的市場大樓，才展露重建的契機，如今得以動工，鎮民雀躍不已。

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鎮長蕭淑芬表示，田中第一零售市場已有40多年的歷史，2019年被認定為危樓報拆。大樓封閉後，商家生計大受影響，市區的生機也因此沒落，在她上任後突破困難，四處爭取經費，感謝中央、縣府經費的挹注，讓工程順利推動。蕭淑芬指出，整座建物的單層樓地板面積為363坪，1、2樓規畫100多個攤位商鋪，3樓為多功能空間，作為里民集會之用，4樓戶外露台規畫36格停車位。

公所表示，預估今年7月拆除完成，9月啟動新建工程，2027年4月完工，將採綠建築設計，使用隔熱玻璃、隔熱屋頂、節能燈具、省水衛生設備及雨水回收設施等，減少能源損耗，未來規劃增設太陽能光電板等綠電系統，期許為田中帶來新氣象。

田中第一零售市場大樓動工拆除，未來將蓋4層的綜合大樓，圖為模擬圖。（記者顏宏駿翻攝）

田中第一零售市場大樓動工拆除，未來將蓋4層的綜合大樓。（記者顏宏駿攝）

田中第一零售市場大樓動工拆除，未來將蓋4層的綜合大樓。（記者顏宏駿攝）

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