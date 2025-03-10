國民黨主張普發1萬現金 11大醫團喊話改善健保優先

立法院財政委員會今日召開「稅收超徵還稅於民」公聽會，但醫護團體發出聲明認為應先投入醫療資源有助健保永續。（記者塗建榮攝）

2025/03/10 18:37

〔記者林惠琴／台北報導〕去年全國稅收實徵數超出預算數，國民黨主張普發現金1萬元，11大醫護團體今（10日）發出聲明表示，今年正值健保30週年，許多弊端逐漸浮現，例如急重罕難疾病支付標準長期偏低、護理人力大量出走，以及癌症、罕病用藥及新藥新科技因預算不足無法引進，影響民眾健康權益，呼籲應將資源優先用在這些刀口上。

中華民國醫師公會全聯會理事長周慶明表示，現在是非常時刻，需要非常方式來因應目前醫護的窘境，應該好好運用這些稅金投入到民眾的健康守護上，尤其今年已進入超高齡社會，對於醫療的需求會持續上升，直呼資源應該用在刀口上。

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11大醫護團體聲明指出，守護民眾健康為國家安全的基本，國家創造再多的財富，如果沒有民眾的健康權益做基礎，一切都是歸零。長年以來，我國以低廉的成本維持優質的全民健保，民眾以便宜的價格就能享受到方便且高品質的醫療服務，然而值此健保施行30週年之際，許多因過度節約成本及資源投入不足所產生的弊端已逐漸浮現。

聲明舉例，急重罕難疾病的支付標準長期偏低，癌症、罕病用藥及新藥新科技因預算不足無法引進，醫護人員薪資與專業養成及血汗付出不成比例，健保點值長期打折，最直接的影響就是照顧急重罕難疾病的醫療人員流失，護理人力大量出走，沒有護理師沒有未來，醫院急診壅塞，已嚴重影響民眾的健康權益。

聲明強調，希望行政院及立法院在超收稅金的使用方面，能超越齊頭式的平等，將寶貴的資源用在刀口上，優先挹注於長期費用不足的健保基金、癌症基金、罕病基金及新醫療新科技等醫療費用，如此將能維持健保費率無須大幅調整下，優質的全民健保能永續經營，同時可改善醫護人員的執業環境，避免醫療崩壞，永保民眾幸福健康。

11大醫護團體包含中華民國醫師公會全聯會、中華民國護理師護士公會全聯會、台灣醫院協會、台灣醫學中心協會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會、中華民國區域醫院協會、台灣社區醫院協會、中華民國基層醫療協會、中華民國基層醫師協會、中華民國診所協會全聯會。

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