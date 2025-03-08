剛畢業到早餐店上班！迷茫像退休生活 網看薪水嚇到：先繼續待

網友發文說，自己大學畢業後在早餐店工作，儘管工作穩定，月薪也有將近4萬，卻仍感到焦慮與迷茫。示意圖。（資料照）

2025/03/08 23:45

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕許多大學生畢業後，對未來方向仍感迷茫。網友發文說，大學畢業後在早餐店工作，月薪加獎金約3.8萬元，卻仍感到焦慮與迷茫。網友多建議原PO出去多嘗試各行業；也有人表示，「就應屆畢業生來說，你的薪水其實算不錯」。

近日網友在Dcard發文分享，自己大學畢業後選擇在住家附近的早餐店工作，含獎金月薪約3.8萬。但她說自己在工作中找不到成就感，反而感到迷茫與焦慮。儘管工作已經上手，但每天重複的工作讓她開始質疑自己未來的職業方向；忙的時候，覺得快死了，閒的時候，都在滑手機，好像步入退休生活。

請繼續往下閱讀...

儘管工作穩定，原PO每個月薪水都需要支付生活開銷並償還學貸，讓她無法存到什麼錢，這讓她感到更加焦慮。她透露「不知道現在是否該換個工作，現在考慮的點是工作已經上手了，換了工作也不知道自己能去哪裡、適合什麼工作，會不會換了工作後薪水沒早餐店高」。她希望網友能給予建議，找到未來方向。

網友說，「其實能在早餐店上班蠻厲害的欸，手腳要快。」、「先繼續做這個工作，給自己一些時間思考，自己要的是什麼；你還年輕，有穩定正當工作，無話可說～～加油！」、「我之前也是在早餐店工作，但薪水就3萬還月休6天，後來工作快1年就離職了」

其他網友留言，「建議妳可以找各領域資深的朋友聊聊、尋求建議，也許會有意外的收穫，我就是這樣跨到現在這個領域的，條件不錯做的也很開心」、「既然不知道要做什麼，要不要考慮在早餐店先升遷當主管，薪資福利好，又有淨利分紅獎金」、「會不會想自己出來開早餐店呢？有實戰經驗應該很有機會」。

許多網友建議原PO出去闖闖，「多嘗試不同工作，剛畢業年輕就是你的資本」、「一直糾結在適不適合自己其實是浪費時間，重點是你要先跨出現在的舒適圈，跨不出去都是空談」、「趁年輕，多嘗試其他工作，找有興趣或適合自己特質的」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法