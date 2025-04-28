華府新富豪俱樂部誕生 打通與川普政府關係

美國總統川普長子小唐納等人，將推出一個僅限受邀者加入的富豪俱樂部，服務那些希望與川普政府培養關係的商界與科技界大亨。（美聯社檔案照）

2025/04/28 05:56

〔國際新聞中心／綜合報導〕一個新的富豪俱樂部即將在華盛頓成立，匯聚美國總統川普的家屬與金主。根據美國政治新聞網站POLITICO取得的邀請函，以及2名匿名知情人士透露，川普長子小唐納（Donald Trump Jr.）、川普大金主馬利克（Omeed Malik）以及其他幾位大亨，將推出一個僅限受邀者加入的俱樂部，入會費超過50萬美元（約1626萬台幣），並將以一場在26日白宮記者協會年度晚宴後舉行的私人聚會，做為首次活動。

這個名為「行政分支」（Executive Branch）的俱樂部，是馬利克、小唐納及他們在保守派風險投資基金1789 Capital的合夥人所共同構思，地點選在喬治城（Georgetown）。

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俱樂部的創辦人包括1789 Capital創辦人馬利克、他的商業夥伴布斯克（Chris Buskirk）、小唐納，以及川普中東特使魏科夫（Steve Witkoff）的兒子扎克（Zach）與亞歷克斯（Alex Witkoff）。

創始會員則包括川普政府的加密貨幣「沙皇」塞克斯（David Sacks）、加密貨幣富豪泰勒與卡麥隆‧溫克勒佛斯（Tyler and Cameron Winklevoss）兄弟檔，以及風險資本家帕里哈皮提亞（Chamath Palihapitiya）等人。

消息人士指出，他們的目標是打造華府史上最頂級的私人俱樂部，服務那些希望與川普政府培養關係的商界與科技界大亨。

目前這個俱樂部已經產生入會候選名單。嚴格的入會規定與高昂的入會費，旨在確保這些企業高階主管可以與川普的顧問與內閣成員自在交流，而無需擔心媒體和自稱內線人士的窺探。對川普內閣成員而言，高額費用並不是問題，畢竟這是歷來最富有的一屆內閣。

此舉特意選在白宮記者協會年度晚宴期間，並非巧合。以往，政府官員通常會藉此機會與媒體記者同席交流，但今年氣氛嚴肅低調許多。川普在第一個總統任期就跳過白宮記者協會晚宴，這次也在事前宣布不參加，而是前往羅馬出席已故教宗方濟各（Pope Francis）的喪禮。

此外，許多川普的幕僚及盟友也避開這場媒體盛會。小唐納、馬利克及其他大亨的發言人都拒絕評論。

「行政分支」的派對預計將成為川普政府及其盟友的主要聚會場所。消息人士指出，白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）將會出席。

保守派風險投資基金1789 Capital創辦人馬利克等人，將推出一個僅限受邀者加入的富豪俱樂部，服務那些希望與川普政府培養關係的商界與科技界大亨。（法新社檔案照）

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