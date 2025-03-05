大鵬灣濱灣碼頭拉人氣 業者揪餐車拚「日落後美食經濟」

大鵬灣濱碼頭獨特的悠閒山海風光，在地業者自力揪團拼美食「夜經濟」。（記者陳彥廷攝）

2025/03/05 23:12

〔記者陳彥廷／屏東報導〕大鵬灣國家風景區的大鵬灣區去年全年觀光人次較2023年下滑2成，為提振周邊誘因，大鵬灣風景區管理處（簡稱鵬管處）上週末開始在濱灣碼頭試營運假日夜間市集，盼打造日落後的新亮點。

去年國旅慘淡，一向為國旅指標的屏東，不僅龍頭墾丁遊客數回到2000年以前的水準，連國家風景區的大鵬灣區，也大幅下滑20%至151萬人次，雖然業者了解出國旅遊排擠，但國旅景氣仍偏冷，實在需要新刺激攪動大鵬灣的一池春水。

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洪姓觀光業者指出，大鵬灣目前主要就是日落後人潮會變得更少，但在觀光地區本來就要有基本的攤販提供食物，再搭配走走看看的遊程，才能聚集人氣，因此，在鵬管處的推動下，希望透過定期的市集擺設活絡濱灣碼頭的區域，也優先召集在地的優質餐飲業者，以餐車方式揪團為市集，盼鄰近居民是因觀光發展而有感經濟受益而不是不便。

目前正屬試營運期，洪姓業者表示，本週末可上看達15攤左右，週末的下午2點開始直到晚間，遊客能在徐徐海風下悠閒購買、享用，可以看開橋、賞夕陽、看大武山，用輕鬆的灣岸氛圍培養忠實客群，來此也能果腹，也盼在地人及在地業者能來支持，也歡迎斜槓青年投入為大鵬灣注入更多刺激。

鵬管處則強調，濱灣碼頭目前到了晚間較為單調，但實際光雕及氛圍是相當好的出遊地，因此引入更多吸引遊客上門的元素，將時時滾動式調整營運方針，朝向永續經營，未來打造和濱灣及遊湖、帆船和水上遊程等，與在地民間攤販打造共融的觀光區域，進一步壯大大鵬灣的觀光量能。

大鵬灣濱碼頭獨特的悠閒山海風光，在地業者自力揪團拼美食「夜經濟」。（記者陳彥廷攝）

大鵬灣濱碼頭獨特的悠閒山海風光，在地業者自力揪團拼美食「夜經濟」。（記者陳彥廷攝）

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