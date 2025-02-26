新北中港大排光雕展點燈 3萬盞LED點亮夜空

新北市水利局舉辦「光影中港 神幻秘境」中港大排光雕展，活動今（26）日點燈啟動，展期至3月23日止。（記者黃子暘攝）

2025/02/26 20:38

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市水利局舉辦「光影中港 神幻秘境」中港大排光雕展，活動今（26）日點燈啟動，展期至3月23日止，每日晚間6點至10點點燈。市長侯友宜表示，中港大排光雕展是新莊區年度盛事，今年為第5屆舉行，為迎接三月十四日白色情人節，活動以「象徵愛與美的光之女神，透過水與光的盛典，打造夢幻秘境，營造光影交錯的河廊」為靈感發想，透過3萬多盞LED點亮夜空。

水利局長宋德仁表示，光雕展演一共規劃「夢幻燈區」、「藝術燈區」、「希望燈區」與「幸福燈區」，今年最大亮點之一是位於自信橋5公尺高的「光之女神」主視覺光雕秀，另外還有「浪漫列車」可供民眾進入車廂打卡拍照、光之女神的華麗居所「光影夢城」裝飾中港河廊、中港廣場4公尺高的「紫羅夢境」共築浪漫光境，民眾可拍照留念。

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水利局補充，白色情人節當天，現場推出闖關遊戲，凡現場報名並闖關成功者，就可以獲得限量「棒棒糖造型毛巾」專屬紀念品一份；有意造訪的民眾可多利用大眾運輸工具，搭乘捷運環狀線可於幸福站出站，沿幸福路往中華路二段方向步行約15分鐘即達，若搭乘公車，可搭99 、299號至財元廣場步行約2分鐘即達會場。

新北市水利局舉辦「光影中港 神幻秘境」中港大排光雕展，活動今（26）日點燈啟動，展期至3月23日止。（記者黃子暘攝）

新北市水利局舉辦「光影中港 神幻秘境」中港大排光雕展，活動今（26）日點燈啟動，展期至3月23日止。（記者黃子暘攝）

新北市水利局舉辦「光影中港 神幻秘境」中港大排光雕展，活動今（26）日點燈啟動，展期至3月23日止。（記者黃子暘攝）

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