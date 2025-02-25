視察澄清湖球場二期整修 張博洋：進度近九成

高市議員偕同運發局會勘澄清湖球場二期整修進度。（張博洋提供）

2025/02/25 23:35

〔記者王榮祥／高雄報導〕多位高市議員今偕同高市運動發展局長侯尊堯，共同視察澄清湖棒球場整修第二期工程；市議員張博洋指出，球場二期整修工程目前進度已近九成，與其他議員已要求運發局加快速度、確保今年球季開賽前完工。

張博洋說明， 二期整修工程不僅涵蓋內、外野觀眾席座椅更換，也將完善球團及球員地下停車空間、觀眾廁所、主客隊牛棚、球員休息室等基礎設施升級，並導入 無障礙設計、性別友善空間、親子友善空間，以提升不同族群民眾的使用便利性，為球迷與球員打造更優良的服務場域。

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其中外野區座椅更新已接近完成，內野上層結構補強進度稍有延誤，其他改善細項包括地下室停車空間整修、廁所整修（一樓內野行政廁所、二樓外野、三樓與四樓觀眾席廁所）、台電引進管修復、機水電評估更新（電力系統重新架設、自來水管檢討更新、場館污水管檢討更新）等。

張博洋評估，未來捷運黃線的進駐及區域商業開發，配合澄清湖棒球場每週開打的精采賽事，都將進一步帶動三民、鳥松、鳳山一帶的運動觀光效益；世界棒球經典賽資格賽打得火熱，職棒聯盟2025的全新賽季也將在3月底開打，打造一個可以讓高雄球迷願意持續進場支持棒球的環境至關重要，讓球團有收入；球迷有舒適的球場、形成良好的經濟循環，才能創造城市的多贏！

今參與會勘議員還有邱俊憲、何權峰、陳慧文、湯詠瑜、簡煥宗、黃文志。

高市議員視察澄清湖球場二期整修進度。（張博洋提供）

澄清湖球場二期整修進度近九成。（張博洋提供）

澄清湖球場二期整修進度近九成。（張博洋提供）

多位議員偕同高市運發局視察澄清湖球場二期整修進度。（張博洋提供）

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