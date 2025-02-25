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    長榮航空3/1起禁用行動電源 4大國籍航空規範一次看

    長榮航空宣布，3月1日起飛航期間禁止使用行動電源。（資料照）

    長榮航空宣布，3月1日起飛航期間禁止使用行動電源。（資料照）

    2025/02/25 18:49

    〔記者蔡昀容／台北報導〕南韓釜山航空1月疑因行動電源過熱起火，多間航空公司祭出相關管制規定。我國4間國籍航空，長榮航空3月1日起，全面禁止航程中使用及充電行動電源與備用鋰電池；台灣虎航、星宇航空現行規定即是全程禁用行動電源，華航官網則建議旅客航程不要使用。

    南韓廉航釜山航空（Air Busan）BX391航班1月28日在釜山金海機場準備飛往香港時，疑因行動電源過熱導致客艙突然起火，機上176人緊急疏散，其中7人受傷。事發之後，釜山航空宣布，為降低機艙火災風險，禁止乘客將行動電源置在座位上方的行李架。韓國數間航空公司也發布類似規定。

    長榮航空今天宣布，行動電源及備用鋰電池原先即不得拖運，必須手提行李放置，避免擠壓或受損；但為進一步強化飛航安全，3月1日起，長榮航空所有航班全程禁止使用及充電行動電源和備用鋰電池。

    長榮航空建議旅客，登機之前先將設備充滿電量，多數機型座椅亦提供AC插座及USB（Type A）充電孔，詳細規定可參閱官網。

    台灣虎航、星宇航空的現行規定，行動電源即是全程禁用。星宇表示，機上都有充電插孔，空服員也會廣播提醒，敬請旅客配合。虎航表示，會特別宣導提醒旅客，行動電源只能「隨身攜帶」，如手持、置於口袋等。華航官網則建議旅客，航程中不要使用行動電源。

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