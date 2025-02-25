雲林褒忠改良魚菜共生新亮點 上萬顆草莓大又紅

雲林褒忠公所與新湖農場推動改良式魚菜共生，近日農場種植草莓已進入採收期。（記者李文德攝）

2025/02/25 16:46

〔記者李文德／雲林報導〕雲林褒忠鄉公所與新湖合作農場推動改良「魚菜共生」，抽魚池肥水，栽種生菜等高經濟作物。近日投入草莓種植，已進入採收期。農場表示，預計近1萬5000顆收成，且今年加入水溫調節器，預估採收期能延長至5月，且不會容易發生土傳性疾病。此模式已有逾10單位前來取經，盼帶給農民多樣的種植環境。

公所與農場2年前起推動改良式魚菜共生，擇定面積0.4公頃廢棄魚塭進行魚菜共生，先將無農藥化肥的生菜葉倒入魚塭，池中肥水抽出導入溫室中，直接灌溉至農作根部，最後經土壤過濾將乾淨水質排回魚塭，完成循環農業。此模式年收成量可超過3公噸美生菜，亦可消除90公噸廢生菜葉，更成功在全球知名循環經濟案例平台 Knowledge Hub的資料庫中。

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近日農場亦成功透過此模式，成功種植出草莓。新湖農場專員賴逸恆表示，為創造農作多元，去年12月起先向苗栗大湖購買苗株耕種，直至1月底開始陸續採收，預估收成量可達1萬3000至5000顆，雖未開放民眾採摘，僅讓農場內同仁認購，但已獲不少好評。

賴逸恆表示，有別一般種植模式，此地草莓每株都以獨立盆種植，可避免發生「草莓萎凋病」等土傳性病害，且每株可有3至4朵花，每朵花能結出大約7顆草莓，個頭也不輸一般種植模式，且今年加入水溫調節器，預估採收期能延長至5月。

農場坦言，雖此模式加上植物燈補光，能讓育成率極佳，但目前仍有部分果實可能出現裂果、果實生長不均勻，初步判斷因是授粉不完整所致，是目前要克服的問題。

賴逸恆表示，改良魚菜共生有顯著成果後，已吸引超過10個公部門及生產合作社表達意願前來取經。現階段也將每盆草莓株長出的走莖芽留下作為育苗用，期望日後不必再向外地購苗。未來也盼與超商通路合作，將此地草莓上架。

褒忠公所與新湖農場推動改良式魚菜共生，近日農場種植草莓已進入採收期。（記者李文德攝）

褒忠公所與新湖農場推動改良式魚菜共生，近日農場種植草莓已進入採收期。（記者李文德攝）

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