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    首頁　>　生活

    台中清水高中林筨恩沒補習 學測考出70級分

    台中清水高中數理班林筨恩同學（右二），與校長蕭建華（左二）、主任翟家甫（左一）及導師林佩儀（右一）合影慶賀。（記者張軒哲攝）

    台中清水高中數理班林筨恩同學（右二），與校長蕭建華（左二）、主任翟家甫（左一）及導師林佩儀（右一）合影慶賀。（記者張軒哲攝）

    2025/02/25 15:52

    〔記者張軒哲／台中報導〕大學學測成績揭曉，台中市立清水高中今年雙語實驗班第二屆應屆畢業生，英文有25位同學達頂前標，比例高達7成3，較去年成長超過1成，該班同學在國文及社會方面，也有超過6成同學達頂前標，表現相當優異。數理班部分，儘管數學A試題偏難，但該班仍有6成以上同學達頂前標，數學B更是高達8成達標，表現十分出色。

    高三數理班女學生林筨恩考出5科70級分、國文與數B滿級分的佳績，希望能夠進入中醫系就讀。林筨恩來自單親家庭，除了參加學校特色社團英語話劇社，連續兩年參與公演外，高中三年沒有參加課外補習，憑藉著上課認真聽講、回家專心複習，校內成績表現名列前茅，多次獲頒成績優秀獎學金。師長的心目中，林筨恩雖然參加社團公演，相當忙碌，但是作業從未遲交，上課也相當認真，自律性非常高，十分難得。

    校長蕭建華表示，清水高中強調學生多元適性發展，重視每一位同學的表現，感謝師長們的付出。有些學科頂前均標都達全國水準，值得肯定。

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