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    嘉義縣梅山、中埔爭取電纜地下化 經費初估9000萬

    立委王育敏（左二）今邀集交通部公路局等單位會勘，爭取梅山鄉橫山屏第二階段、中埔鄉隆興商圈電纜地下化工程的經費。（王育敏服務處提供）

    立委王育敏（左二）今邀集交通部公路局等單位會勘，爭取梅山鄉橫山屏第二階段、中埔鄉隆興商圈電纜地下化工程的經費。（王育敏服務處提供）

    2025/02/21 19:59

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣梅山鄉橫山屏、中埔鄉隆興商圈爭取電纜地下化，其中梅山鄉橫山屏第一階段計畫預計今年完工。立委王育敏今邀交通部公路局等單位會勘，商討地方民眾需求，爭取橫山屏進行第二階段工程、中埔隆興商圈新作工程，列入中央今年度計畫執行，估計施作工程經費9千萬餘元。

    王育敏今邀集交通部公路局、台電、中華電信、世新電視台、嘉義縣政府建設處等單位，先後到梅山鄉、中埔鄉現勘，與嘉義縣議員陳信文、當地鄉民代表商討地方需求、後續工程事宜。

    王育敏說，經常聽到鄉親提到有交通壅塞困擾，去年爭取台3線梅山鄉往古坑鄉路段拓寬，此次會勘希望接續拼起其他塊拼圖，讓嘉義縣山區交通更安全、順暢；中埔鄉隆興商圈交通量大，中埔是她的故鄉，會正式提出需求，爭取中央經費補助建設嘉縣。

    陳信文說，梅山鄉太平雲梯近年成國內熱門景點、遊客不斷成長，導致梅山假日車流量遽增，不僅有交通壅塞問題，也影響附近居民交通安全，希望透過電纜地下化，爭取更多路面空間，胃納更大的交通量。

    交通部公路局表示，梅山鄉橫山屏電纜地下化目前第一階段計畫進度順利，預計今年完工，此次會勘的第二階段工程，以及中埔鄉隆興商圈新作工程，會以此次會勘結論為評估依據，積極列入今年度計畫內執行，預估整體工程經費9千萬餘元。

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