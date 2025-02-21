228連假將屆 苗栗警方祭出交通疏導攻略

大湖草莓季於228連假期間正值二期果盛開吸客。（記者蔡政珉攝）

2025/02/21 13:45

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕因應即將來臨的228連續假期，將湧入不少遊客與返鄉民眾，苗栗縣境風景名勝旅遊地區預估大量人、車潮湧入，苗栗縣警察局今天提供交通疏導攻略給民眾參考。

苗栗縣警局強調，依照以往連續假期交通數據分析，除客家鄉親返鄉掃墓祭祖外，適逢縣內各賞花景點及大湖草莓第二期盛產，預計將吸引各地遊客前來，228連假估計將出現大量返鄉及旅遊車潮。

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苗栗縣警方分析，依去年資料，連假第1天2月28日，台61線香山至竹南南向路段將出現大量返鄉及旅遊車潮，尖峰時段交通量將達1410車次，另連假第3天3月2日後龍至香山北向路段車流，全日交通量更可高達1萬9800車次。

苗栗縣警方已規劃台61線竹南段至後龍段共12處平面交岔路口遞亮式優化時制號誌，並調整行車管制號誌續進總週期，且於3月1至2日每日上午10點至晚間9點封閉台61線與冷水坑、復興路、中美里、保福路、竹南垃圾場、苗11線等6處平交路口，減少車流交織情形，確保主線暢通，提高行車速度。

另外，因應台61線竹南玄寶大橋、87至101公里處路段改建，將提前於2月28日上午10點至晚間9點封閉竹南垃圾場平交路口。

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