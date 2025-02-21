「野菊花行動」百人齊聚反對板殯擴建 新北民政局：研議調整優化方案量能

從鄰近制高點俯瞰板殯現況。（記者董冠怡攝）

2025/02/21 12:35

〔記者董冠怡／新北報導〕反板殯擴建自救會長周勝考今天上午號召百人齊聚新北市議會門口舉辦「野菊花請願行動」，並主張市府提出的「假優化真擴建」方案，將吸引更多殯葬業者進駐、惡化周邊交通亂象與環境污染，要求立即撤回。市府民政局說，已著手研議調整優化方案、再與周邊里長進行意見交流，未來也將研議於新建納骨塔規劃小型禮廳，分散量能，呼籲理性討論、互相包容找出解方。

民政局表示，經聽取說明會及地方里長意見，已研擬調整優化方案量能，初步方案將調整地面層樓地板面積、樓層數、禮廳數、多功能廳數，並於鄰近公共用地上評估規劃地下停車場，分散車流減少交通影響；配套方式則是研議規劃在新建納骨塔納入小型禮廳及冷藏室，方便各地居民就近治喪，這些方案均會充分和地方溝通。

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民政局指出，由於冷藏櫃數量不足，近年凡遇農曆新年、寒流、農曆7月前後等期間，皆須徵調臨時冰櫃因應，以今年度情況為例，總計徵調4座冰櫃，冰存量能達1025屜。隨著邁入超高齡化社會，未來殯葬服務設施吃緊的問題只會越來越嚴重，基於對亡者的尊重，以及提供友善的治喪環境，優化方案有其必要。

民政局強調，目前優化方案並無違反法令問題，依據殯葬管理條例第10條規定，都市計畫範圍內劃定為殯儀館用地，不受與學校需距離300公尺的限制。未來若確定方案，一切都將遵照相關法令程序，送都市計畫變更、環境影響評估審議。

針對送葬隊伍的噪音及交通問題，民政局提到，近年國人喪葬習俗改變，大部分喪家皆選擇簡易化喪禮，送葬車隊有減少趨勢。另「新北市殯葬管理自治條例」也於去年12月送議會審議，第7條即規定，於公告路段不得使用法器、樂器、相類器具或擴音設備，製造聲響致妨害公眾安寧，最高可處10萬元罰鍰；若法規通過，將研議公告路段，將殯儀館周邊之路段納入範圍。

警分局持續加強車輛違規取締之外，優化方案也重新做動線設計，規劃送葬車隊儲車平台及專用引道，地下室有業務車輛專用車位及通道，與一般車輛分流。另，民政局、環保局、警察局以聯合稽查方式加強監督管理周邊業者，去年共進行54次；涉嫌違法經營業者，則依民眾檢舉及不定期檢查方式依法取締，去年度裁罰金額總計為135萬元。

反板殯擴建自救會長百人齊聚新北市議會門口舉辦「野菊花請願行動」，並主張市府提出的「假優化真擴建」方案，將吸引更多殯葬業者進駐、惡化周邊交通亂象與環境污染，要求立即撤回。（記者董冠怡攝）

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