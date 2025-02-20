中國廣州暨大直隸統戰部 國立暨大：移除交流名單

位在南投縣埔里鎮的國立暨南國際大學，與中國廣州暨南大學簽有短期研修備忘錄，教育部禁止交流後，將把廣州暨南大學，自交流學校名單中移除。（國立暨大提供）

2025/02/20 14:05

〔記者陳鳳麗／南投報導〕教育部宣布禁止與中國統戰部直隸的廣州暨南大學等校交流，國立暨南國際大學校長武東星表示，先前與廣州暨大並未締結姊妹校，而是簽署短期研修備忘錄，近年來已少有學生到該校短期研修，而大多往歐洲研修或新南向國家實習，今天會將廣州暨大自交流學校名單中移除。

校長武東星指出，該校與世界各國上百所大學簽有短期研修備忘錄，中國廣州暨南大學就是其中一所，備忘錄簽約或續約，與港澳中國的大學都要報教育部核准，現在教育部宣布禁止與廣暨州暨南大學等3所直隸中國統戰部的學校交流，學校會遵守教育部規定，將把廣州暨大從交流名單中移除。

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武東星說，其實近年來國立暨大學生海外實習、研修，已少有人到中國的大學，這兩年大多選擇歐州的大學，或是新南向的越南、泰國，主要是政府鼓勵並有補助，像到歐洲一個學期研修，教育部補助20多萬元，而新南向的越南是台商基地，泰國有不少台商設廠，加上教育部也有補助，對學生的吸引力大。

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