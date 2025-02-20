為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    中國廣州暨大直隸統戰部 國立暨大：移除交流名單

    位在南投縣埔里鎮的國立暨南國際大學，與中國廣州暨南大學簽有短期研修備忘錄，教育部禁止交流後，將把廣州暨南大學，自交流學校名單中移除。（國立暨大提供）

    位在南投縣埔里鎮的國立暨南國際大學，與中國廣州暨南大學簽有短期研修備忘錄，教育部禁止交流後，將把廣州暨南大學，自交流學校名單中移除。（國立暨大提供）

    2025/02/20 14:05

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕教育部宣布禁止與中國統戰部直隸的廣州暨南大學等校交流，國立暨南國際大學校長武東星表示，先前與廣州暨大並未締結姊妹校，而是簽署短期研修備忘錄，近年來已少有學生到該校短期研修，而大多往歐洲研修或新南向國家實習，今天會將廣州暨大自交流學校名單中移除。

    校長武東星指出，該校與世界各國上百所大學簽有短期研修備忘錄，中國廣州暨南大學就是其中一所，備忘錄簽約或續約，與港澳中國的大學都要報教育部核准，現在教育部宣布禁止與廣暨州暨南大學等3所直隸中國統戰部的學校交流，學校會遵守教育部規定，將把廣州暨大從交流名單中移除。

    武東星說，其實近年來國立暨大學生海外實習、研修，已少有人到中國的大學，這兩年大多選擇歐州的大學，或是新南向的越南、泰國，主要是政府鼓勵並有補助，像到歐洲一個學期研修，教育部補助20多萬元，而新南向的越南是台商基地，泰國有不少台商設廠，加上教育部也有補助，對學生的吸引力大。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播