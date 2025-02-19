防制兒童傷害 東縣東河鄉衛生所結合幼兒園融入教學

台東縣東河鄉衛生所結合興隆幼兒園辦理兒童傷害事故預防宣導。（記者黃明堂翻攝）

2025/02/19 09:56

〔記者黃明堂／台東報導〕事故傷害是造成兒童死亡的首要原因，其中以溺水、燒燙傷、睡覺及乘車最容易發生意外，對家庭、經濟、社會造成重大的傷害，台東縣東河鄉衛生所與鄉內興隆幼兒園辦理事故傷害防治宣導，將事故傷害融入幼兒教學之中，培養從小養成安全觀念與行為減少傷害發生。

台東縣農業發達，農地常見灌溉用蓄水設施，過去多次發生兒童溺斃意外事故，此外，海邊、溪邊、水溝及游泳池，也都是好發兒童溺水場域；衛生所說，兒童戲水時，家長或監護人應全程陪伴，並保持專注，不滑手機、不分心，不讓兒童單獨靠近水域，如河邊、池塘、海邊等。讓兒童穿著合適的救生衣，而非僅依賴充氣式游泳圈。 學齡兒童應學習游泳與基本自救技能，如踩水、漂浮，教導孩子「冷靜、仰漂、等待救援」，遇險時減少掙扎。

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燒燙傷是兒童常見的意外傷害之一，常發生於家中廚房、浴室或客廳。預防比治療更重要，煮飯時，不要讓孩子靠近瓦斯爐、電磁爐或熱鍋。不要讓孩子靠近煮沸的水壺、熱油鍋或熱湯。電熱水壺、電鍋等應放在孩子碰不到的地方，並拔除插頭。其他日常防護包括避免使用桌巾，因孩子可能拉扯桌巾，導致熱湯或熱飲翻倒。如果孩子發生燒燙傷，立即採取「沖、脫、泡、蓋、送」。

每個孩子都是父母的寶貝，父母總是盡其所能想為寶寶打造舒適且溫馨的睡眠環境，但很多新手父母或主要照顧者仍有許多不正確的觀念，家長遵守「五招安心睡」：不趴睡、不用枕、不同床、不悶熱、不鬆軟。另外，兒童乘車應使用兒童安全座椅，確保行車安全。

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