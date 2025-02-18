曾因鼠輩橫行驚動全台！ 高雄「米奇妙妙屋」賣掉了

高雄「米奇妙妙屋」賣掉了，年後啟動大翻修。（記者王榮祥攝）

2025/02/18 23:05

〔記者王榮祥／高雄報導〕3年前因鼠輩橫行「驚動」全台的高雄「米奇妙妙屋」，今年農曆年後出現工班進駐大翻修，當地里長證實妙妙屋賣掉了，土水師傅則透露，屋內一隻老鼠都沒有。

米奇妙妙屋是1棟4樓透天厝、位於高雄三民區寶獅里，附近環境清幽且鄰近綠園道，原應具豪宅條件，但因屋主生活習慣迥異，致使屋內髒亂無比、鼠輩橫生。

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2022年7月本報接獲讀者投訴，抱怨隔壁鄰居變鼠窩，家裡陸續放置8個老鼠籠，半年累計捕獲148隻老鼠、兩年逾4百隻，數量持續增加；相關單位數度會勘與開罰，屋主就是不改善，讓整個社區很無奈。

豪宅鼠屋曝光後瞬間成全台焦點，被取名為米奇妙妙屋，高雄市長陳其邁也注意到這間房子，下令相關單位積極處置。

隨後，三民區公所遠赴北部與屋主親戚溝通，環保局取得同意後，全面動員清理環境與滅鼠，5天下來派出200人次與大批機具，從妙妙屋內清出逾30噸垃圾，衛生局對屋主開出14張罰單、共4萬4千元。

屋主事後由衛生局強制送醫，經8個多月治療與職能復健，回到台北與家人團聚並找到穩定工作，擺脫與鼠共舞的日子。

妙妙屋去年傳出出售消息，屋齡36年、開價約1千3百萬元，再次成為各界話題，很好奇能否順利售出？

農曆年後有工班進駐，開始對牆面、地板進行翻修前置作業，里長林昆明證實，屋主年前主動告知透天厝已賣出，他誠摯歡迎新屋主加入社區。

記者走訪妙妙屋，內部持續翻修中，土水師傅看到媒體時一點都不意外，笑說接案前已知這間屋子的故事，但翻修至今一隻老鼠都沒有。

地方人士透露，妙妙屋約以1千3百萬元成交，新屋主再斥資約4百萬全面翻修，預估翻修後的新妙妙屋，以目前行情與鄰近優質環境，若再轉售可望有兩千萬元空間，也因妙妙屋改頭換面，整個社區都受惠。

米奇妙妙屋全面翻修，師傅透露一隻老鼠都沒有。（記者王榮祥攝）

米奇妙妙屋曾讓隔壁鄰居半年抓到148隻老鼠，遮雨棚上常見老鼠散步。（民眾提供）

米奇妙妙屋的鄰居準備8個老鼠籠，每天收穫滿滿。（民眾提供）

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