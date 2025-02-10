台灣燈會2/12桃園開幕 19團隊13:30先踩街暖場

2025年台灣燈會開幕踩街2月12日舉行，菲律賓拉卡斯特拉納市的燈光舞蹈團將現身演出。（圖取自台灣燈會官網）

2025/02/10 12:42

〔記者蔡昀容／台北報導〕2025台灣燈會2月12日至23日在桃園舉辦，活動首日在桃園高鐵站前舉辦開幕踩街活動，由19個國內外表演團隊為燈會暖身。

燈會踩街2月12日下午1時30分至3時30分舉行，交通部觀光署邀請的19個踩街團隊各有特色，包括與台灣交流密切、來自日本北海道、名古屋、三重縣、高知縣共4支的Yosakoi團隊，重現日本夜來祭慶典街頭氛圍；菲律賓拉卡斯特拉納市的燈光舞蹈團，將在該市市長Mangilimutan領軍下，帶來璀璨眩目的演出。

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觀光署署長周永暉表示，他特別推薦國內的魅力金三角民族藝術表演團，表演時穿著並呈現不同少數民族文化，是手機記憶體殺手；還有育達高中樂旗隊、Monster競技啦啦隊、國立體育大學舞龍隊等地方優秀團隊，以及日本宮崎縣、菲律賓安吉利斯姊妹市的團隊、仙台雀舞等團隊，將帶來充滿活力互動的精彩表演。

日本千葉縣和太鼓隊將帶該縣吉祥物千葉君共襄盛舉，身為地主及姊妹市的桃園市則派出ㄚ桃和園哥迎接，台灣統一企業OPEN將家族也會全員出動，和大家一起慶元宵。

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