生多所開發漁電共生光電板監測技術 準確率達96％

魚塭曬池時會吸引許多候鳥前來覓食。（圖由生多所提供）

2025/02/05 14:59

〔記者楊媛婷／台北報導〕我國沿海的養殖魚塭過去因營造類濕地環境，每年秋冬侯鳥過境時都會停留在正在曬池的魚塭，隨近年推動能源轉型、經營漁電共生，為更掌握光電場分布資訊與變化與對生態影響，農業部生物多樣性研究所運用開放衛星影像，開發遙測影像判釋技術，研判光電分布準確率可達96%。

我國近年推動光電，但光電案場分布資訊不明也難以取得，雖然可用衛星影像監測，但這些影像都是高解析度，或需要昂貴硬體支援，成本高昂又難即時掌握，生多所以歐洲太空總署（ESA）開放免費使用的Sentinel-2衛星影像，選擇人體肉眼可見光以外的Band 8、Band 11和Band 12三個波段光譜，組合而出的假色影像，結合地理資訊系統ArcGIS，並運用機器學習架構U-Net進行深度學習，建立起一套偵測架構，可有效辨識魚塭水面反光與光電板的遙測影像差異，進而判釋光電案場分布。

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生多七股研究中心主任洪夢祺指出，該判釋架構的準確率可達96%，因使用免費的衛星影像，硬體也只需要較高階的個人電腦，成本大為降低，另該所目的是在建立技術的方法論，因此無償提供外界使用，相關民間公司只要參考建立判釋模型，就可以提供監測服務。

為更了解光電設施對濕地生態功能的影響，因魚塭收成後，漁民通常會抽走大部分池水，讓魚塭充分曝曬以有效消毒，魚塭底部會留下不少未收成的魚蝦，這些魚蝦都會吸引候鳥前來覓食，因此曬池的魚塭也會變成類濕地的環境，生多所表示，目前正在開發曬池監測技術，是希望協助台灣在能源轉型與生態衝擊找到平衡點，未來相關技術若開發成功，也同樣會無償供外界運用。

運用開放衛星影像，開發遙測影像判釋技術，研判光電分布準確率可達96%。（圖由生多所提供）

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