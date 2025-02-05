士林官邸「愛的遇藝」 傳達鬱金香的愛情故事

士林官邸鬱金香展，2025年以「愛的遇藝」為主題，打造8大展區，傳達不同國家的愛情故事；圖為2023年資料照。（台北市公園處提供）

2025/02/05 14:56

〔記者何玉華／台北報導〕士林官邸花展一波又一波！在春節花展後，將迎來以「愛的遇藝」為主題的鬱金香展，將於2月13日至2月23日登場，以鬱金香為媒介，打造8大展區傳遞不同國家的愛情文化；粉絲專頁舉辦「他香鬱故知」抽獎活動，大獎包括東京單人來回機票。

台北市政府工務局公園路燈工程管理處處長藍舒凢表示，士林官邸鬱金香展開辦多年屢屢創下參展新記錄，顯示民眾對帶有夢幻色彩的鬱金香有無限的喜愛，今年展期適逢「西洋情人節」，特別以「愛情」、「異國」及「藝術」為概念，打造各國愛情故事的沉浸式體驗，期望大家能夠在春天一開始，感受濃厚的愛意與美好氛圍。

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公園處指出，鬱金香為典型的溫帶作物，對冷涼氣候尤為依賴，在亞熱帶的台灣，透過種植技術的改良與冷藏處理的輔助，依然能綻放風采；特地選用來自荷蘭及日本的鬱金香，使鬱金香在溫暖的冬末與初春時節迎來花期，呈現出原本的絢麗色彩，這不僅僅是自然與科技相融的奇蹟，也展現台灣的園藝技術。

園藝管理所主任吳旻靜補充，鬱金香展打造8個展區，把荷蘭、日本、土耳其、義大利等國的愛情文化融入各主題展區，展現鬱金香的多樣之美；也與台灣3E美術會理事長王馨敏合作，呈現「看見花開2025」，展場聚焦於五件深具個人情感與自然意象的作品：《看見花開－士林官邸》、《月令圖》、《秘密花園》、《玫瑰心事》及裝置藝術《蝴蝶來了》，透過藝術的結合，以另一個角度欣賞花卉之美。

主辦單位為士林官邸鬱金香展活動暖身，在士林官邸旅客粉絲專頁推出「他香鬱故知」抽獎活動，介紹有關鬱金香的歷史典故與小故事，只要在貼文下方標註好友並留言，就有機會帶走日本東京單人來回機票或是荷蘭風車擺件及土耳其紅茶杯等好禮。

士林官邸鬱金香展，以大量鬱金香搭配造型物，呈現年度主題樣貌；圖為2024年資料照。（台北市公園處提供）

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