北捷車廂內3自行車高掛欄杆 網怒：沒水準

台北捷運車廂內竟有民眾無視規定，將自行車高掛在欄杆上引發熱議。（擷取自重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心/臉書社團）

2025/02/05 15:03

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危險！自行車懸空掛捷運橫桿上 北捷提醒應「車不離身」

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北捷運近日出現單車亂象，民眾搭乘中和新蘆線時，驚見車廂內竟停放5輛自行車，其中3輛甚至被掛在欄杆，而疑似是車主的乘客則坐在地板上聊天、滑手機，對此狀況毫不在意，畫面曝光後引發網友熱議，直呼這群人真沒公德心。

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一名網友在臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」分享影片 ，畫面顯示台北捷運車廂內自行車擺放相當隨意，甚至有3輛被掛在拉環上方的欄杆，另有2輛自行車分別放在座位前方及車廂牆邊。而4名疑似是自行車主的乘客則席地而坐，低頭玩手機。

影片曝光後引發大批網友撻伐，「吊自行車算啥，下次改換人掛上去」、「長知識了，原來扶手也可以吊車喔」、「真沒水準」、「老實說掛成這樣，是把整節車廂都包下來了嗎？」、「這什麼北捷裝置藝術嗎？」

根據台北捷運規定，攜帶自行車搭乘捷運時，須遵守下列規範：進站時間為平日10時至16時、22時至營運結束，假日全時段開放；禁止使用手扶梯、樓梯，僅可搭乘電梯進出站；僅能搭乘頭尾車廂，且每個門邊僅可放置一輛。此外，淡水站、台北車站、忠孝新生站、中山站、大安站、忠孝復興站、南京復興站及文湖線全線各車站，皆禁止自行車進出。

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