中台灣元宵燈會2/8登場 開幕及假日中捷加密班距疏運

中台灣燈會本週六登場，捷運加密班次。（圖由中捷公司提供）

2025/02/04 09:27

〔記者蘇金鳳／台中報導〕2025年中台灣元宵燈會將於本週六（8日）在中央公園熱鬧登場，展至23日，台中捷運將於開幕日及假日加密班距疏運，中捷公司表示，民眾可在捷運市政府站、松竹站下車，轉乘免費接駁車前往會場；另外，捷運文心中清站、文華高中站及文心櫻花站也有多線公車行經會場。

中捷公司表示，今年燈會以「蛇現幸福」為主題，取「實現」的諧音，意謂台中正逐一實現幸福宜居的城市藍圖，祝福民眾2025年心想事成。燈會現場設有9大主題燈區，每個燈區皆展現獨特的設計與藝術魅力，重頭戲為全台首創的移動式女媧主燈，以絢麗燈光與動態設計，結合音樂與視覺效果，呈現主題「蛇現幸福」的意象。

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中捷公司指出，市府特別規劃松竹線及市府線2條假日限定的接駁路線，便利民眾往返會場。接駁車於2月8日開幕日、9日、15日、16日、22日及23日行駛，往會場發車時間為16時30分至21時30分，回程發車時間為17時30分至22時30分，15至20分鐘一班，坐滿即發車。

假日搭乘接駁車，平日則可搭公車前往賞燈，捷運文心中清站、文華高中站及文心櫻花站有多線公車行經會場，民眾也可由文華高中站或文心櫻花站步行前往會場。此外，捷運綠線沿線有多處停車場，建議民眾多加利用捷運及沿線周邊停車場，轉乘接駁車或公車至會場。

為疏運賞燈人潮，燈會期間捷運將適度加密捷運班距，2月8日開幕日也為補班日，採平日時刻表運行，晚間19時後加密班距為8分鐘一班直至23時；2月9日、15日、16日、22日及23日上午6時至10時班距為10分鐘一班，10時至晚間23時則調整為8分鐘一班。平日週一至週五則依尖峰6分鐘、離峰9分鐘班距運行。

中捷公司表示，燈會期間除了班距規劃外，將視實際人潮狀況機動派發加班車，提供舒適便利又快捷的搭乘服務。

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