02/02 各報重點新聞一覽

國民黨花蓮立委傅崐萁昨在花蓮帝君廟發放福袋，一群在外地讀書的返鄉大學生到場送「被出賣的台灣」一書給傅，當面嗆聲「下架舔共立委、罷免傅崐萁」；傅收書後，還不忘交代隨扈「書要記得過火！」（記者花孟璟攝）

2025/02/02 08:57

自由時報

罷團明起2梯次送連署書 26藍委面臨罷免

國民黨、民眾黨立委過去一年強推爭議法案、聯手大砍中央政府總預算，引發全國掀起「大罷免潮」。據了解，目前共有十八個選區的罷免團體已達到第一階段提議目標，預計在明日上午赴中選會送件，包含立院國民黨團總召傅崐萁、首席副書記長王鴻薇等十八人，隔週再送出其他八人，未來至少有廿六名國民黨立委罷免案「箭在弦上」。

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要習近平協助烏俄停戰 川普：從未討論反對台獨議題

針對英國「經濟學人」報導，中國學者指稱，若美國要求中國協助結束烏俄戰爭，北京可能會以要求美國發表新聯合公報，當中明確「反對台獨」為條件。對此，美國總統川普一月卅日表示，從未與中國國家主席習近平討論這項議題。

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白宮：武肺病毒可證實源自中國實驗室

美國白宮新聞秘書李威特一月卅一日在白宮記者會上指出，中央情報局（CIA）日前解密的文件顯示，武漢肺炎病毒更可能源自實驗室，是一個「可證實的事實」，但拜登政府「出於某種原因」不讓美國人民知曉。

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聯合報

川普將對晶片加關稅…與黃仁勳首度會談 討論半導體與AI政策

美國總統川普於美東時間一月卅一日下午在白宮會見輝達執行長黃仁勳，川普會後表示，他與黃仁勳的會晤良好，但強調「我們終將對晶片加徵關稅」。

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雙北、台中 藍綠「互罷」較勁

二月一日起，本屆立委任滿一年，依法已可罷免，各地罷免動作加大。雙北與台中市目前都是藍綠「雙罷」局面，罷免潮春節持續連署中。雙北罷團不分藍綠，在人流聚集處接力擺攤；中部地區罷藍較熱，罷綠都在海線與屯區，灶還沒燒熱。

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中國時報

川普拍板 加墨25％ 陸10％關稅2月1日起加徵

川普關稅戰2.0開打！美國總統川普預計簽署行政命令，自2月1日起，對加拿大和墨西哥的商品加徵25％關稅，對中國大陸的商品則加徵10％關稅。不僅如此，川普也預告，最快2月中旬，還會對電腦晶片、製藥、鋼、鋁、銅及石油天然氣加徵關稅，為第二任內的貿易戰闢新戰線。

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開工溼冷夾擊 低溫探10度

今（2）日為大年初五收假日，東北季風增強，北、宜轉涼，迎來9天春節連假第3波天氣變化。中央氣象署表示，3日開工日強烈大陸冷氣團報到，各地降溫愈晚愈冷，華南雲雨區東移致雨區擴大，7日才回溫，另3至4日水氣足，北部雪山、中部合歡山降雪機會高，至於冷氣團是否可能升級寒流？氣象署依目前預報，仍以強烈大陸冷氣團為主。

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美國總統川普一月卅日表示，從未與中國國家主席習近平討論「反對台獨」這項議題。（歐新社）

美國白宮新聞秘書李威特在白宮記者會上指出，武漢肺炎病毒更可能源自實驗室，是一個「可證實的事實」。（美聯社）

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