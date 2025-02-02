白宮：武肺病毒可證實源自中國實驗室

美國白宮新聞秘書李威特在白宮記者會上指出，武漢肺炎病毒更可能源自實驗室，是一個「可證實的事實」。（美聯社）

2025/02/02 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國白宮新聞秘書李威特一月卅一日在白宮記者會上指出，中央情報局（CIA）日前解密的文件顯示，武漢肺炎病毒更可能源自實驗室，是一個「可證實的事實」，但拜登政府「出於某種原因」不讓美國人民知曉。

前總統拜登任期尾聲，CIA接獲白宮指示對武漢肺炎起源做出結論。CIA根據病毒的傳播情形、病毒的科學特性，以及中國病毒實驗室的工作和條件等情報進行分析，判斷病毒源於實驗室的可能性高於自然起源，但也坦承由於中國始終不願配合調查，對該結論的信心不高。CIA新局長雷克里夫上任後立即授權解密該報告，並曾直言這是唯一得到科學、情報和常識支持的理論。

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李威特：事實多年後浮出

拜登政府不讓美國人民知曉

在卅一日的白宮記者會上，李威特直言，「幾年前，當我在白宮新聞中心工作時，川普總統曾站上這個講台，向美國人民說明COVID-19的情況。他暗示病毒很可能來自中國武漢的一個實驗室。但這個房間裡的許多媒體記者都嘲笑他，說他在散布陰謀論。他並沒有。我們現在知道，這是『可以證實的事實』，這個事實多年後才浮出水面。拜登政府本來有機會讓美國人民知道這一點，但出於某種原因他們選擇不這麼做」。

不過，在被問及川普總統是否有計畫追究北京對武肺病毒起源的責任時，李威特稱未與川普討論相關話題，包括是否對北京採取或不採取任何行動。中國政府一直否認病毒從實驗室外洩一說。

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